«مصدر» تدرج سندات خضراء بـ 750 مليون دولار في سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن الإدراج الثانوي لسندات خضراء لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، ومقرها أبوظبي، بقيمة 750 مليون دولار. وتم إصدار السندات بأجل 10 سنوات، لتكون مستحقة في يوليو 2033، بمعدل فائدة ثابت قدره 4.875%، وتجاوز الاكتتاب عليها حجم القيمة المستهدفة بواقع 5.6 مرات، ويهدف هذا الإدراج إلى توظيف عوائد السندات في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وقد حصل هذا الإصدار على تصنيف A2 من «موديز» وA+ من «فيتش».

إدراج

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، رئيس مجلس إدارة شركة «مصدر»: «تماشياً مع رؤية القيادة بدعم المبادرات والمشاريع، التي تعزز النمو الاقتصادي المستدام، تفخر «مصدر» بإدراج سنداتها الخضراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية للمرة الأولى، منذ تأسيسها في عام 2006، حيث ستتم الاستفادة من أغلبية عائدات إصدار هذه السندات لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، ما يسهم في تعزيز استثمارات «مصدر» العالمية في الاقتصادات النامية والناشئة، ودعم تمويل العمل المناخي وخفض الانبعاثات».

وأضاف: «بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 تسهم السندات الخضراء، التي أصدرتها «مصدر» في تقديم نموذج عملي حول معالجة التفاوت الكبير في التمويل المناخي بين دول الشمال والجنوب، مما يسهم في دفع الجهود الرامية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول ومنطقي وعادل في قطاع الطاقة».

دعم

وقال هشام خالد ملك، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «نحن متحمسون لدعم «مصدر» في أول إدراج لها للسندات الخضراء، وتوسيع منصتنا لتزويد المستثمرين بمجموعة أوسع من فئات الأصول، ومع استمرار نمو الطلب على مصادر الدخل المتنوعة فإن هذه الإضافة تعزز دورنا محفزاً للنمو، ومحركاً للاستثمار المستدام».

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