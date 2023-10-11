غرفة تجارة دبي تستكشف الفرص في الطاقة النظيفة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ممثلة بمركز أخلاقيات الأعمال التابع لها، حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين، الذي يدشن فعاليات أسبوع الاستدامة 2023، الذي تنظمه الغرفة، وتستمر فعالياته حتى يوم 13 أكتوبر الجاري.

وجاء تنظيم حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين تحت شعار «تسريع الانتقال إلى الحياد المناخي: منظور الرؤساء التنفيذيين»، واستقطب كوكبة من الرؤساء التنفيذيين، وفرق الإدارة العليا من شركات متنوعة تشكل جميع قطاعات الأعمال، لمناقشة وتسريع التحول نحو اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية.

وركز حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين على الدور المهم، الذي يلعبه مجتمع الأعمال في تحقيق أهداف الحياد المناخي، والتركيز على الفرص الناشئة من التحول باتجاه الطاقة النظيفة.

ويسهم تحقيق الحياد المناخي في إعادة تشكيل اقتصاد دبي، وخلق فرص جديدة في السوق، وإيجاد سبل مستدامة لخلق القيمة، وشكلت هذه الفعالية منصة مثالية للتحاور وعرض أفكار مبتكرة، واستكشاف فرص الأعمال المتاحة، وشارك في الجلسة النقاشية في الحوار كل من يوسف بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، والدكتورة ياسمينا لوك، الرئيس التنفيذي لمعهد SEE، ومنعم بن ليلهم، الرئيس التنفيذي للمجموعة والشريك المؤسس لشركة «ستستينيبل سكوير».

مواكبة

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يشكل حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين خطوة مهمة نحو توحيد جهود القطاع الخاص، ودعم الشركات في تسريع انتقالها إلى الحياد المناخي، وانسجاماً مع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات يحرص مركز أخلاقيات الأعمال على مساعدة أعضاء الغرفة في مواكبة أعلى المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من خلال مبادرات تشمل أسبوع الاستدامة، وبرنامج علامة الغرفة للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومركز دبي لحاضنة الاقتصاد الدائري الجديد، وتلتزم الغرفة بتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم رؤية قيادتنا الرشيدة في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية».

وشهدت الفعالية كذلك إطلاق مركز دبي لحاضنة الاقتصاد الدائري، وهي مبادرة جديدة تهدف لمساعدة الشركات العاملة في دبي على تطوير وعرض أفكارها وتوصياتها المتعلقة بسياسات وتشريعات الاقتصاد الدائري، وستتولى لجنة من خبراء الاقتصاد الدائري، يمثلون الهيئات والإدارات الحكومية المعنية، والهيئات الاقتصادية والمهنية والأوساط الأكاديمية، مراجعة تطوير المقترحات وتقديمها إلى الهيئات الحكومية المعنية لدراستها واعتمادها.

مبادرات

وبينما تستعد دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28» برزت إمارة دبي كونها مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، وتهدف المبادرات الحكومية، بما في ذلك استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني، التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وتتماشى خطط الإمارة بشكل وثيق مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وتلتزم غرف دبي بدعم هذه المبادرات الطموحة، التي تعزز سمعة دولة الإمارات ومكانتها الرائدة في مجال العمل المناخي، وينظم مركز أخلاقيات الأعمال أسبوع الاستدامة، خلال الفترة الممتدة من 9 - 12 أكتوبر الحالي، ويعتبر من الأحدث ضمن سلسلة المبادرات، التي تستهدف دعم أجندة الاستدامة في الدولة.

وبالإضافة إلى تنظيم حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين يشمل برنامج أسبوع الاستدامة لهذا العام معرضاً للممارسات الخضراء، وطاولة نقاش، وإطلاق منصة تدريبية إلكترونية متطورة، صممت للارتقاء بالقدرات والإمكانات في مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والممارسات البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات.

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