عمومية «الأنصاري» تناقش توزيع أرباح النصف الأول مطلع نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية أن جمعيتها العمومية ستناقش تعديل سياسة توزيع الأرباح على المساهمين، وذلك خلال اجتماعها المقرر انعقاده أول نوفمبر 2023.

وبحسب إفصاح لسوق دبي المالي، قالت الشركة إن جمعيتها العمومية ستناقش تعديل المادة 14 من النظام الأساسي للشركة، بحيث يجوز للشركة توزيع أرباح ربع سنوية أو نصف سنوية على المساهمين من الأرباح التشغيلية أو الأرباح المتراكمة، ويكون مجلس الإدارة مفوضاً باتخاذ وتنفيذ القرارات المتعلقة بالتوزيعات، وفقاً للسياسة المعتمدة من الجمعية العمومية.

وأضافت إن الجمعية العمومية ستناقش كذلك خلال اجتماعها توزيع أرباح مرحلية نقدية عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 بقيمة 300 مليون درهم (بواقع 4 فلوس لكل سهم).

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