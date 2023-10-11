83 % من الإماراتيين يفضلون شراء السيارات عبر الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت شركة الاستشارات الاستراتيجية العالمية «سيمون كاتشر» إصدارها السنوي للسيارات 2023، الذي تسلّط فيه الضوء على الاتجاهات والتطورات الرئيسة في صناعة السيارات، وركّزت على دولة الإمارات التي يشهد القطاع فيها تغيّراً سريعاً مدفوعاً بالتقدُّم التكنولوجي، وتفضيلات المستهلكين.

وكشف التقرير أنَّ العلامات التجارية للسيارات الألمانية واليابانية تحظى بقيمة قوية لدى المستهلكين في الإمارات بنسبة تزيد على 80 %؛ لكنّ التقرير يؤشر إلى أنَّ ظهور العلامات التجارية الصينية يشكل تهديداً تنافسيّاً لهذه العلامات.

الشراء عبر الإنترنت

وفقاً للتقرير؛ فإنَّ العملاء الإماراتيين يؤكّدون على اتباع نهج مختلط لشراء المركبات، وتقييم القنوات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، ونتيجة لذلك، اكتسبت تجربة القنوات الشاملة، التي تدمج بسلاسة الشراء عبر الإنترنت وخارجه، أهمية أكبر، حيث يبحث العملاء عن الراحة، بغض النظر عن خيار الشراء.

ويفضّل نحو 83 % من المشاركين في دولة الإمارات بدء رحلة شراء السيارات على مواقع الوكلاء، مما يؤكد على أهمية التواجد القوي عبر الإنترنت لشركات السيارات، كما يفضّلون المباحثات الشخصية بشكل مباشر وليس عن طريق الوسيط بـ85 %.

كما زادت شعبية خدمات تأجير السيارات؛ حيث أعرب 83 % من العملاء عن انفتاحهم على عقود التأجير، مشيرين إلى أن الحصول على خدمات مجانية ذات قيمة مضافة بما في ذلك التأمين وعقود الخدمة والصيانة هو أمر ذو قيمة عالية.

السيارات الكهربائية

يوضّح التقرير أنَّ الاهتمام المتزايد بالسيارات الكهربائية يعيد تشكيل الطريقة التي ينظر بها العملاء إلى وسائل النقل، مما يتطلب الحاجة إلى حلول تنقل مستدامة ومبتكرة؛ حيث أعرب 79 % من العملاء في الإمارات عن التفكير الجدّي في السيارات الكهربائية لشرائها.

المركبات ذاتية القيادة

مع تطوّر تكنولوجيا القيادة الذاتية، يوضّح التقرير أنّ المركبات ذاتية القيادة ذات مستقبل باهر، حيث حظيت هذه المركبات باهتمام عملاء الإمارات بـ80 %.

لكنّ رُغم ذلك، تظل الأسئلة المتعلقة بالمساءلة في حالة وقوع حوادث في وضع الطيار الآلي دون إجابة، لكن يعتقد 64 % من المشاركين أن مقدمي خدمات التأمين يجب أن يغطوا الأضرار، مقابل 33 % على الشركات المصنعة.

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