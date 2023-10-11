«كوليرز»: بيئة الأعمال في دبي تعزز جاذبيتها للشركات الناشئة

المصدر: دبي - البيان

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سلّط سانكي براساد، مدير الإدارة في شركة كوليرز الهند، خلال حديثه مع مجلة «كونستراكشن وييك أونلاين»، الضوء على كيف أضحت دبي نقطة الجذب لأصحاب الملايين المهاجرين حول العالم، إضافة إلى اجتذاب بيئة الأعمال في دبي للشركات الناشئة والاستثمارات الكبيرة من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية محلياً ودولياً.

وأكدت المجلة أن دبي أضحت نقطة جذب للأفراد والمستثمرين من ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن عقارات سكنية متميزة، جنباً إلى جنب مع نمو النظام البيئي بشكل سريع؛ ما يعيد تشكيل الطلب على المنازل الفاخرة في المدينة.

ويشير براساد إلى أن «بيئة الشركات الناشئة غذت الطلب على العقارات السكنية الفاخرة»، واصفاً رحلة دبي من الاعتماد على النفط فقط بوصفه مصدراً للاقتصاد إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار بالمذهلة، مضيفاً: «من الأمور المركزية في هذا التحوُّل رعاية النظام البيئي المزدهر للشركات الناشئة، الذي اجتذب رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم».

وأرجع مدير الإدارة في كوليرز الهند أسباب هذا التحوُّل إلى مساهمة إنشاء المناطق الحرة بشكل كبير في بيئة ريادة الأعمال في دبي.

وبراساد أن «هذه المناطق توفر مزايا مغرية لأصحاب الأعمال، مثل الملكية الأجنبية 100 %، وإعادة رأس المال والأرباح بالكامل إلى موطنهم الأم، والتحرر من قيود العملة، والإعفاء من ضريبة الشركات، وعمليات تأسيس الشركة المبسطة».

ويستطرد: «المناطق الحرة، أيضاً، توفّر بنية تحتية متطورة، ومرافق حديثة، وموارد تكنولوجية متقدمة تدعم نمو الشركات الناشئة وتطورها، كما اتخذت دبي خطوات استباقية لدعم رواد الأعمال من خلال مبادرات مثل مركز دبي للشركات الناشئة، ومسرعات دبي المستقبل».

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