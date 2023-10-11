«إنجينستارتر» تطلق من دبي منصة لمكافحة تغيّر المناخ

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة «إنجينستارتر»، وهي شركة متخصصة في مجال إطلاق منصة Web3 والاستشارات، إطلاق منصّتها الحديثة «AYA»، التي تركز على التأثير، موضّحة انتظار حصولها على الترخيص من هيئة الأصول الافتراضية في الإمارة.

وبحسب بيان صحافي للشركة فإنَّ AYA تُترجم إلى «معجزة» باللغة العربية، والتي تشيد بالكوكب الجميل الذي نعيش عليه من خلال تمكين المبتكرين ذوي التوجهات المؤثرة لمكافحة تحديات المناخ بشكل مباشر.

تمكين

وتهدف المنصّة لتمكين الشركات الناشئة في مجال الاستدامة من استخدام AYA للوصول إلى التقنيات المبتكرة، وجمع الأموال من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، والاستفادة من خدمات الحضانة؛ بالإضافة إلى قدرتهم على استخدام أرصدة الكربون الرمزية كفئة أصول جديدة، مما يعني أنهم سيكونون قادرين على الاستفادة من أرصدتهم للوصول إلى تدفقات السيولة.

وقال براكاش سوموسوندرام المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنجينستارتر»: «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقع على رأس رمح تغير المناخ، ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة لـ2.5 درجة بحلول عام 2050».

وعن سبب اختيار دبي؛ يشير المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنجينستارتر» إلى أنَّ هيئة الأصول الافتراضية في دبي أثبتت التزامها بإنشاء أطر قانونية واضحة وشاملة تحمي المستثمرين وتتوافق مع المعايير الدولية وتشجع نمو الأعمال.

يضيف: «كان تركيز دولة الإمارات على الاستدامة هو العامل الرئيسي الآخر لاختيار دبي، لقد قدّمت الإمارات بالفعل مثالاً رائداً من خلال التخطيط لاستثمار 54 مليار دولار على مدى السنوات الـ7 المقبلة كجزء من طموحاتها الصافية».

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