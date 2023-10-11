«دي اتش ال» تستحوذ على الأسهم المتبقية في «دانزاس إيه إيه آي - الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دي اتش ال جلوبال فورواردينغ»، العالمية في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، عن استحواذها على الأسهم المتبقية في دمج «دانزاس إيه إيه آي - الإمارات» التابعة لمجموعة الاستثمار التجارية.

حيث يقوم كلا الطرفين بإدارة الشركة من خلال مشروع مشترك منذ عام 1995 وتمتلك مجموعة الاستثمار التجارية 60 % من الأسهم. وفقاً للاتفاقية؛ ومن خلال عملية الدمج هذه؛ سيستفيد عملاء شركة دانزاس إيه إيه آي- وهي شركة متخصصة في الخدمات اللوجستية وخدمات النقل في دبي والإمارات الشمالية، من خدمات أكثر كفاءة وسلاسة.

وقال مطر حميد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة في مجموعة الطاير: «في ظل مواصلة دبي ودول مجلس التعاون الخليجي في التطور الاقتصادي، فإننا نؤمن بأن الدمج الكامل لشركة دانزاس في شبكة دي اتش ال سوف يمكنا من أن نكون مزوداً لوجستياً رائداً حقاً في المنطقة».

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