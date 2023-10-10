مبادلة كابيتال تغلق بنجاح صندوق استثماراتها الثاني في البرازيل بعد استقطاب 710 ملايين دولار

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مبادلة كابيتال، شركة إدارة الأصول المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، إغلاق صندوق الاستثماري الرئيسي الثاني «صندوق الفرص الخاصة» في البرازيل بنجاح.

وقد بلغ إجمالي الالتزامات التي تم استقطابها ما يزيد على 710 ملايين دولار من مجموعة متنوعة من مستثمرين دوليين، بما فيها صندوق بارز لمعاشات التقاعد ومكاتب عائلية ومؤسسات تجارية وصناديق أسهم خاصة وشركات متخصصة في إدارة أصول قادمة من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وقال أوسكار فالغرين، الرئيس التنفيذي للاستثمار رئيس شؤون الاستثمار في البرازيل في مبادلة كابيتال: «يأتي إتمام صندوق استثمارنا الرئيسي الثاني في البرازيل تتويجاً لسجل حافل من العمل والاستثمار في البرازيل امتد لعشر سنوات، اكتسب خلالها فريقنا خبرة رائعة في تقييم وتنفيذ استثمارات معقدة على خلفية ظروف ليست دائماً مواتية ضمن مشهد الاقتصاد الكلي.

ونحن على قناعة راسخة بأن نجاحنا في جمع التمويل المطلوب يُعد دليلاً دامغاً على سلامة استراتيجية الاستثمار المتبعة التي تتميز بالثبات، وشاهداً قوياً على خبرات فريقنا الاستثماري المحلي، الذي يعمل دائماً على تحقيق مردود إيجابي لصالح مستثمرينا. ولا شك في أن هذا ما كان ليتحقق لولا دعم ومساندة شركائنا الحاليين والجدد الذين أودعوا استثماراتهم لدينا».

وسيواصل صندوق الفرص الخاصة الثاني في البرازيل استراتيجيته القائمة على التركيز بصفة رئيسية على الاستثمار والحصول على حصص ملكية مسيطرة في شركات ناضجة تواجه تحديات أو أزمات إلا أنها تحمل إمكانات واعدة. وتتيح هذه الاستراتيجية للصندوق الاستحواذ على هذه الشركات بأسعار جذابة منذ البداية؛ ما يوفر له هامش سلامة عند إغلاق الصفقة من خلال تقليل تأثر الصندوق بالتغيرات الاقتصادية في البرازيل.

بما في ذلك انخفاض قيمة العملة، مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بفرص الاستفادة الإيجابية من النمو الاقتصادي. ويبحث الصندوق عن الفرص التي تتيح تحقيق قيمة إيجابية فور تغيير ملكية الشركة، والذي يؤدي عادة للتخلص من أي تعقيدات وتمهيد الطريق لتحقيق عوائد قوية متوازنة المخاطر لمستثمرينا.

ومبادلة كابيتال تعد أول صندوق استثمار سيادي يتولى إدارة أصول نيابة عن مؤسسات استثمارية أخرى. وتدير الشركة أصولاً واستثمارات تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 20 مليار دولار عبر مشاريعها الخاصة، إلى جانب استثمارات تديرها نيابة عن مؤسسات استثمارية أخرى، وذلك في مجالات متنوعة، تشمل الأسهم الخاصة والحلول والاستثمارات الناشئة والاستثمار في البرازيل.

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