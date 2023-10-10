«كامبس دبي» يطلق برنامجاً لتعزيز جهوزية الشركات بقدرات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3»، إطلاق برنامج تحول الذكاء الاصطناعي، وهو برنامج مُسرع قابل للتخصيص بدرجة عالية سيساعد الشركات من مختلف القطاعات على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التي ستفتح أمامها آفاقاً جديدةً. وتسهم هذه المبادرة في تعزيز تنافسية دبي عالمياً في مجال رعاية المواهب والابتكار، مع مواصلة دعم النمو الاقتصادي للإمارة.

ويركز البرنامج على دعم جميع أنواع الشركات عبر مختلف القطاعات عبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى، وذلك بتعريف مديريها التنفيذيين بالتوجهات القطاعية وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة من شأنها مساعدة مؤسساتهم على ترسيخ مكانتها في صدارة المنافسة كما سيعمل البرنامج على تسهيل الشراكات مع الشركات الناشئة ذات الصلة وغيرها من الشركات العملاقة لتسريع إنشاء المفاهيم المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإثباتها واعتمادها داخلياً.

وعلاوةً على ذلك، سيستفيد برنامج تحول الذكاء الاصطناعي من المنظومة المتكاملة والحالية لمركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا، والمشهد التكنولوجي العام في دبي، لتقديم حلول عملية وملائمة لجميع الشركات المشاركة. وستتمكن هذه الشركات من الاستفادة من مختبر الابتكار المؤسسي الحديث، الذي سيوفر وصولاً إلى خبراء التكنولوجيا والبنية التحتية عالية الجودة، ومن ذلك مرافق اختبار تشمل مرحلة إنشاء المفاهيم ومرحلة اختبار النماذج الأولية ضمن مرحلة تقييم مستوى الجهوزية التكنولوجية.

وإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى تعزيز نجاح الشركات الناشئة بتسهيل اعتماد تقنياتها عبر دعم إبرام شراكات استراتيجية مع شركاء المنظومة البيئية، وتسهيل وصولها إلى حلول التراخيص وحلول تنظيمية. وسيساعد «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3»، على حفز تدفق الصفقات والشراكات بهدف تعزيز التعاون بين الشركات الرائدة والشركات الناشئة الصاعدة دعماً لترسيخ ثقافة التقدم التكنولوجي.

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «نتطلع إلى مساعدة الشركات في المنطقة لتبسيط وتوسيع نطاق أعمالها عبر اعتماد الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. وستدعم خبرتنا تعزيز مستويات نمو الأعمال عبر مختلف القطاعات واستقطاب رواد الأعمال والمديرين التنفيذيين ذوي الفكر الاستشرافي إلى المنطقة كما أننا نلتزم استقطاب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، ما سيسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةَ الأعمال المفضلة لصناع ورواد التكنولوجيا».

كما يأتي الإعلان عن إطلاق برنامج تحول الذكاء الاصطناعي عقب الإعلان عن إنشاء «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3» ضمن «إنوفيشن وَن»، الذي يتميز ببنية تحتية مادية ورقمية ومرافق بحث وتطوير إضافة إلى مساحات عمل مشتركة تعزز روح التعاون، بهدف جذب وبناء وتوسيع نطاق شركات الذكاء الاصطناعي في المنطقة. وبدأ المركز منح تراخيص الذكاء الاصطناعي والويب 3 لدعم وتمكين عدد من الأنشطة، تشمل خدمات تقنية دفتر الأستاذ الموزّع، والاستشارات والبحوث المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والبحث والتطوير التكنولوجي، وخدمات الشبكات العامة عبر مركز دبي المالي العالمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز