الاقتصاد الإماراتي يواصل النمو.. ويبحر عكس توقعات التباطؤ العالمي

المصدر: متابعة - محمود حسن

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توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 3.5% في 2022 إلى 3% في العام الجاري و2.9% في العام المقبل، وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إن الاقتصاد العالمي لا يزال مستمراً في التعافي ببطء من أثر الضربات التي أصابته من جراء الجائحة والتوترات الجيوسياسية العالمية وأزمة غلاء المعيشة.

الإمارات

رفع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.4% في العام 2023، وترتفع إلى 4% في العام المقبل 2024.

وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد الوطني بعد يومين من تقديرات البنك الدولي بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.4% في 2023، ترتفع إلى 3.7% في العام المقبل 2024.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بالمملكة المغربية إن الحسابات الجارية في الإمارات من المتوقع أن تشكل نحو 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و7.7% في العام 2024.

الشرق الأوسط

وقدر التقرير نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بنسبة 2% في 2023، ترتفع إلى 3.4% في العام المقبل.

وتوقع التقرير نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط بنسبة 2.2% في 2023، و3.4% في 2024، فيما من المقدر نمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 1.8% في العام الجاري، تصعد إلى 3.3% في العام المقبل.

السعودية

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو السعودية في 2023 مرة أخرى وهبط به إلى 0.8% فيما توقع أن تحقق المملكة نمواً قدره 4% في 2024.

مصر

وتوقع الصندوق أن تسجل مصر أعلى معدل نمو في المنطقة هذا العام، يصل إلى 4.2%، بارتفاع نسبته 0.5% عن توقعات يوليو. لكن النمو لن يواصل مسيرته الصعودية، إذ توقع التقرير أن يتباطأ إلى 3.6% في العام المقبل.

الاقتصاد العالمي

وقدر التقرير تباطؤ النشاط الاقتصادي بالنسبة للاقتصادات المتقدمة من 2.6% في 2022 إلى 1.5% في 2023 و1.4% في 2024، في ظل نشاط أقوى زخماً من المتوقع في الولايات المتحدة وضعف النمو عن المتوقع في منطقة اليورو.

وتوقع تقرير صندوق النقد أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضاً محدوداً في النمو من 4.1% في 2022 إلى 4% في عامي 2023 و2024، مع تخفيض بمقدار 0.1 نقطة مئوية في العام المقبل انعكاساً لأزمة القطاع العقاري في الصين.

ونوه التقرير إلى أن تنبؤات النمو العالمي في الأجل المتوسط والبالغة 3.1% تعد عند أدنى مستوياتها على مدار عقود، فيما تشير التقديرات إلى تراجع التضخم العالمي على نحو مطرد من 8.7% في عام 2022، إلى 6.9% في عام 2023، ثم 5.8% في عام 2024، بينما لا يتوقع في معظم الحالات عودة التضخم إلى المستوى المستهدف حتى عام 2025.

ألمانيا

في صفوف الاقتصادات المتقدمة، تسجل ألمانيا أكثر المؤشرات إثارة للقلق مع ركود يزداد اتضاحاً خلال السنة الراهنة مع -0.5 % وأوسع مما كان متوقعاً ومن ثم انتعاشاً ضعيفاً العام المقبل مع تسجيل 0.9 % في حين كان صندوق النقد الدولي توقع في يوليو أداءً أفضل.

إيطاليا

وسيعاني الاقتصاد الإيطالي تباطؤاً، إلا أن نموه يتوقع أن يبقى إيجابياً هذه السنة مع 0.7 % على غرار المملكة المتحدة غير العضو في الاتحاد الأوروبي، التي يبقى نمو اقتصادها ضعيفاً مع 0.5 %.

أمريكا

أما الاقتصاد الأمريكي فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته 2.1 % في 2023 بعيداً عن الركود الذي كان يتوقعه الكثير من الخبراء الاقتصاديين لفترة طويلة. لكن يتوقع أن يسجل تباطؤاً ملحوظاً في 2024 إلى 1.5 %.

الصين

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعامي 2023 و2024 على خلفية تباطؤ تغذيه أزمة قطاع العقارات. وسيسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي نمواً في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5 % خلال 2023 و4.2 % العام المقبل بتراجع 0.2 % و0.3 % على التوالي مقارنة بتوقعات يوليو.

الدول الناشئة الكبرى

وتسجل الدول الناشئة الكبرى الأخرى اتجاهاً أكثر إيجابية مع تحسن توقعات العام 2023 في الهند إلى 6.3 % في مقابل 6.1 % سابقاً وأمريكا اللاتينية حيث تستفيد البرازيل 3.1 % من أداء جيد لسوق المواد الأولية، في حين تعتبر المكسيك (3.2 %) من المستفيدين الرئيسيين من إعادة تنظيم سلاسل التوريد بين الصين والولايات المتحدة.

روسيا

أما روسيا التي كانت التوقعات بشأنها قبل سنة تعول على ركود في العام 2023 لكنها لا تزال تشهد تحسناً ويتوقع أن تنهي السنة على نمو بنسبة 2.2 % بزيادة 0.7% عن توقعات يوليو، رغم الارتفاع الكبير في النفقات العامة المرتبطة بالحرب الأوكرانية وازدياد العجز العام، والعقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب الأوكرانية.

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تباطؤ نمو الاقتصادات المتقدمة من 2.6% إلى 1.5%

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نمو الأسواق الصاعدة والاقتصادات ينخفض إلى 4%

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تراجع التضخم العالمي من 8.7% إلى 6.9% في 2023

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ألمانيا تعاني وإيطاليا في المنطقة الإيجابية رغم التراجع

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الاقتصاد الأمريكي يخالف توقعات الركود وينمو 2.1%

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أزمة العقارات تؤكد تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 5%

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اقتصاد روسيا يتحسن وينمو 2.2% في العام 2023

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