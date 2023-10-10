آخر تطورات أسواق الأسهم المحلية في الإمارات.. «إعمار العقارية» يواصل تصدره تداولات سوق دبي

المصدر: دبي - البيان

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واصل سهم «إعمار العقارية» تصدره تداولات سوق دبي المالي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بسيولة ناهزت 176.7 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 2.55%، ليغلق عند 7.64 دراهم، فيما تصدرت أسهم تكافل الإمارات سوق دبي كأكثرهم ارتفاعاً بنسبة 3.3%.. وفيما يلي أبرز تطورات الأسهم في الإمارات.

الأكثر ارتفاعاً

سوق دبي

تكافل الإمارات 3.3%

أرامكس 3.3%

وطنية إنترناشيونال 3.27%

الفردوس القابضة 2.7%

إعمار العقارية 2.55%

سوق أبوظبي

حياة للتأمين 8%

أم القيوين للاستثمارات العامة 7.5%

مجموعة أرام 5%

بالمز الرياضية 3.2%

أسمنت الفجيرة 3%

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الأكثر انخفاضاً

سوق دبي

بي أتش أم كابيتال 7%

شعاع كابيتال 7%

إمباور 3%

العربية للطيران 2.97%

الإمارات دبي الوطني 2.3%

سوق أبوظبي

أريد 9.8%

بنك الفجيرة الوطني 9.8%

بريسايت 2.8%

الوثبة الوطنية للتأمين 2.8%

إيزي ليس 1.8%

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