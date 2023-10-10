آخر تطورات أسواق الأسهم المحلية في الإمارات.. «إعمار العقارية» يواصل تصدره تداولات سوق دبي
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واصل سهم «إعمار العقارية» تصدره تداولات سوق دبي المالي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بسيولة ناهزت 176.7 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 2.55%، ليغلق عند 7.64 دراهم، فيما تصدرت أسهم تكافل الإمارات سوق دبي كأكثرهم ارتفاعاً بنسبة 3.3%.. وفيما يلي أبرز تطورات الأسهم في الإمارات.
الأكثر ارتفاعاً
سوق دبي
تكافل الإمارات 3.3%
أرامكس 3.3%
وطنية إنترناشيونال 3.27%
الفردوس القابضة 2.7%
إعمار العقارية 2.55%
سوق أبوظبي
حياة للتأمين 8%
أم القيوين للاستثمارات العامة 7.5%
مجموعة أرام 5%
بالمز الرياضية 3.2%
أسمنت الفجيرة 3%
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الأكثر انخفاضاً
سوق دبي
بي أتش أم كابيتال 7%
شعاع كابيتال 7%
إمباور 3%
العربية للطيران 2.97%
الإمارات دبي الوطني 2.3%
سوق أبوظبي
أريد 9.8%
بنك الفجيرة الوطني 9.8%
بريسايت 2.8%
الوثبة الوطنية للتأمين 2.8%
إيزي ليس 1.8%