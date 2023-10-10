الأسهم الأوروبية واليابانية تنتعش بارتفاع عوائد السندات الأمريكية واقتناص صفقات

المصدر: عواصم - (رويترز)

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انتعشت الأسهم الأوروبية بقوة اليوم الثلاثاء، إذ ساهمت مطمئنة من مسؤولي السياسة النقدية في الولايات المتحدة عن أسعار الفائدة وتراجع أسعار النفط في تهدئة مخاوف المستثمرين بعدما أجج الصراع في الشرق الأوسط الاندفاع نحو الأصول الآمنة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحداً بالمئة خلال التداولات، بعدما تراجع 0.3 بالمئة الاثنين على خلفية التوتر في المنطقة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس). وفي الوقت نفسه سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ارتفاعاً كبيراً بعد عطلة الاثنين، إذ أشار فيليب جيفرسون نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ولوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي بولاية دالاس إلى أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل يمكن أن يصرف البنك عن زيادات أخرى لأسعار الفائدة.

وتراجعت أسعار النفط أيضاً بعدما قفزت أكثر من أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبط مؤشر قطاع الطاقة في أوروبا 0.6% مع ارتفاع جميع المؤشرات الفرعية الرئيسية الأخرى.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة إليس 5.8% بعدما قالت شركة بي.دبليو.جي.آي لإدارة الأصول التي تتخذ من البرازيل مقراً إنها ستستحوذ على حصة 6 بالمئة في شركة خدمات التنظيف الفرنسية.

اليابان

سجل المؤشر نيكاي الياباني أكبر مكاسب يومية له في تسعة أشهر بقيادة الأسهم المرتبطة بالطاقة‭‭ ‬‬في ظل امتداد الإقبال على المخاطرة من وول ستريت وإقبال المستثمرين على اقتناص الأسهم المتراجعة.

وأغلق نيكاي مرتفعاً 2.43 بالمئة عند 31746.53 نقطة مسجلاً أكبر مكسب يومي له منذ 18 يناير.

وانخفض المؤشر إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر الأسبوع الماضي وتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً 2.12 بالمئة عند 2312.19 نقطة، في أكبر مكاسب يومية يحققها في نحو عام.

وانتعش مؤشر شركات استكشاف الطاقة وارتفع نحو 8.5 بالمئة إثر قفزة أسعار النفط في بداية الأسبوع بعدما أثارت الاشتباكات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مخاوف من أن يؤدي صراع أوسع نطاقاً إلى الإضرار بإمدادات النفط من الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر شركات التكرير أكثر من خمسة بالمئة.

وكان أداء الشركات التجارية قوياً أيضاً، وقفز سهما سوجيتز وإيتوتشو أكثر من 7 بالمئة ليكونا من بين أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي.

وتراجع مؤشر أسهم شركات الخطوط الجوية 1.34 بالمئة، وخسرت الخطوط الجوية اليابانية وإيه.إن.إيه هولدينجز 1.75 بالمئة و0.75 بالمئة على الترتيب، وكانتا من بين الأسهم الأسوأ أداءً على مؤشر نيكاي.

وانخفض سهم ياسكاوا إلكتريك ما يقرب من 0.9 بالمئة على الرغم من إعلان شركة تصنيع المعدات الكهربائية عن ارتفاع في أرباحها النصف سنوية.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على مؤشر نيكاي، ارتفع 215 سهماً وتراجعت عشرة أسهم.

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