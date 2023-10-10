«سلال» تستحوذ على حصة أغلبية في «سافكو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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استحوذت «سلال» الشركة العاملة في مجال الأغذية والزراعة والتكنولوجيا في أبوظبي على حصة أغلبية في مجموعة «سافكو» المتخصصة في مجال توزيع الأغذية والمشروبات ومقرها الإمارات.

ويعد هذا الاستحواذ الثاني من نوعه لـ«سلال» خلال 2023، حيث تضيف «سافكو» إمكانات تجارية مهمة، من خلال قدرات الاستيراد والتوزيع الحصري والتصدير لعدد من المنتجات الغذائية المدعومة بمرافق متطورة وعلامات تجارية محلية وعالمية، وقاعدة عملاء قوية في مجال الضيافة والمطاعم وخدمات التموين وشبكة تصدير تغطي 70 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتأتي تلك الإمكانات لتتكامل مع عمليات«سلال»، وتعزز حضورها عبر سلسلة القيمة الغذائية، لتشمل الإنتاج والمشتريات والتوزيع. ومن خلال الأعمال المتكاملة، يستفيد العملاء من محفظة معززة من المنتجات والخدمات، إلى جانب استفادتهم من التزام «سلال» و«سافكو» بتحقيق الأداء المتميز.

وقال سالمين العامري، الرئيس التنفيذي لشركة «سلال»:«يمثل استثمارنا في «سافكو» محطة مهمة، لتعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات السوق من المواد الغذائية والمنتجات عالية الجودة. تعد «سافكو» لاعباً رئيسياً في قطاع الأغذية بدولة الإمارات على امتداد 30 عاماً، وبالتالي فإنها تحقق إضافة قيمة بالنسبة لـ«سلال»، وسنركز على الاستفادة من كامل الإمكانات، التي يوفرها هذا الاستحواذ الاستراتيجي».

وقال أجيت ساوهني عضو مجلس الإدارة في «سافكو» تعليقاً على الاستحواذ: «نرحب بـ«سلال» شريكاً مهماً، ما يمثل فصلاً مثيراً من رحلة «سافكو». سرعان ما أصبحت «سلال» قوة دفع رئيسية لعملية التحول، التي تشهدها صناعة الأغذية في دولة الإمارات. كلنا ثقة بقدرة هذه الشراكة على المساهمة بفاعلية في تطور قطاع الأغذية، ونقدر الثقة التي وضعتها «سلال» في إمكاناتنا وخبراتنا».

وتأسست «سلال» في سبتمبر 2020 بهدف تنويع مصادر الغذاء وتحفيز نشاط الأغذية الزراعية، وتتولى«سلال» مسؤولية إدارة برامج الشراء، وإدارة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية، فضلاً عن تطبيق برامج نقل المعرفة المتخصصة في تقنيات الزراعة في الصحراء، وتنفيذ مشاريع البحث والتطوير.

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