شركة «أدنوك للحفر» توزع 1.3 مليار درهم عن النصف الأول من عام 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «أدنوك للحفر»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توزيع أرباح مرحلية بقيمة 1.31 مليار درهم «358 مليون دولار» أو بواقع 8.22 فلوس للسهم الواحد عن النصف الأول من عام 2023.

وتمثل قيمة هذه التوزيعات زيادة أخرى بنسبة 5% على أساس سنوي، وذلك بما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية، التي تعتمدها الشركة، وسيتم دفع توزيعات الأرباح المرحلية بحلول 27 أكتوبر 2023 على جميع المساهمين المسجلين كما في تاريخ 19 أكتوبر 2023.

وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»: «يعكس النمو المستمر في توزيعات أرباح الشركة تدفقاتها النقدية المتوقعة، وقوة خطط نمو أعمالها على المدى الطويل، كما تؤكد قدرة الشركة على توفير عوائد جذابة ومستدامة وتصاعدية للمساهمين اهتمامنا في الشركة بالربحية والتدفقات النقدية، وذلك من خلال تنفيذ خطط النمو الخاصة بعملائنا ومبادرات الشركة، التي تَعِد بمزيد من النمو والتقدم في السنوات المقبلة».

وأضاف: «واصلت الشركة خلال النصف الأول من عام 2023 جهودها في تسريع عمليات توسعة أسطولها من الحفارات على نحو غير مسبوق، بالإضافة إلى توقيع حزمة عقود تجاوزت قيمتها 8.81 مليارات درهم «2.4 مليار دولار»، وتوفر هذه العقود طويلة الأجل، إلى جانب علاقتنا التعاقدية الفريدة مع «أدنوك»، رؤية واضحة وطويلة المدى عن التدفقات النقدية والأرباح، فضلاً عن توفيرها الحماية للشركة من تقلبات السوق».

وكانت «أدنوك للحفر» قد أعلنت في النصف الأول من عام 2023 عن زيادة في إيراداتها بقيمة 5.29 مليارات درهم «1.4 مليار دولار»، بزيادة نسبتها 13% على أساس سنوي، وارتفاع في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 2.49 مليار درهم «677 مليون دولار»، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، وزيادة في صافي الأرباح وصلت إلى 1.64 مليار درهم «446 مليون دولار»، بزيادة نسبتها 18% على أساس سنوي.

وتأتي توزيعات الأرباح المرحلية لعام 2023 منسجمة مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية للشركة، مما يعكس توقعات التدفقات النقدية القوية، والأرباح المتوقعة على المدى الطويل، مع توفير هامش قوي يمكّن الشركة من تمويل العمليات والاستثمارات بشكل مستمر، بما يضمن ديمومة نموها على المدى الطويل.

يشار إلى أن قيمة التوزيعات المدفوعة للمساهمين منذ إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك توزيعات الأرباح المرحلية الأخيرة قد وصلت إلى 5.016 مليارات درهم «1.366 مليار دولار».

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