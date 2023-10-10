1800 خبير في «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي» غداً

المصدر: دبي - البيان

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يشارك أكثر من 1800 شخصية من المسؤولين والمتحدثين والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص، من الإمارات والعالم، في فعاليات «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي» الذي ينعقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، على مدار اليومين المقبلين 11 و12 أكتوبر في «متحف المستقبل» و«منطقة 2071» في أبراج الإمارات في دبي.

وتضم أجندة الملتقى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل أكثر من 20 جلسة حوارية وكلمة رئيسية وأكثر من 25 جلسة خاصة على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً من كبرى الشركات التكنولوجية العالمية والهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية.

وتركز جلسات الملتقى على 5 محاور رئيسية تشمل استعراض مفاهيم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعريف بأهم القطاعات والمجالات الأكثر تأثراً بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ودور الحكومات والهيئات التشريعية، والعلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات الناشئة الأخرى، وأبرز المزايا التنافسية لشركات التقنيات الكبرى والشركات الناشئة.

ابتكارات الذكاء الاصطناعي

كما تنظم مؤسسة دبي للمستقبل معرضاً تفاعلياً يقدم أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي بمشاركة العديد من الشركات التكنولوجية بما في ذلك «ديلويت» و«ميتا» و«بي دبليو سي» و«مايكروسوفت» و«ماكنزي» و«تشكيل».

أهم الفرص

وأكد عبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن أجندة «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي» ستركز خلال جلساتها وحواراتها على استعراض رؤى الخبراء والشركات التكنولوجية الرائدة في تطوير وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وستطلق حوارات عالمية حول سبل خلق فرص جديدة، وإيجاد حلول لمختلف التحديات الحالية والمستقبلية، وتطوير التشريعات والقوانين التنظيمية، وتعزيز آليات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف هذه التكنولوجيا في خدمة المجتمعات.

استخدامات فعالة

وتنطلق فعاليات اليوم الأول بكلمة رئيسية لخلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، يسلط خلالها الضوء على جهود المؤسسة للتعريف بأبرز الاستخدامات الفعالة للذكاء الاصطناعي التوليدي، ثم بعد ذلك كلمة رئيسية يلقيها علي دلول بعنوان «مايكروسوفت: قصة متكاملة في الذكاء الاصطناعي التوليدي»، وجلسة حوارية تضم ستيفن أندرسون وعلي حسيني من «بي دبليو سي»، تحاورهما جين ويثرسبون من «يورونيوز».

ويقدم يونس آل ناصر مساعد المدير العام لهيئة دبي الرقمية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، كلمة رئيسية بعنوان «البيانات الاصطناعية: عصر جديد لحلول حماية الخصوصية». وتليها كلمة رئيسية بعنوان «ما هي القطاعات الأكثر تأثراً بالذكاء الاصطناعي التوليدي؟» يلقيها كوستي بيريكوس من «ديلويت». ويقدم مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، في هيئة دبي الرقمية، كلمة رئيسية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى مدينة دبي.

ويتواصل اليوم الأول بجلسة حوارية بعنوان «الذكاء الاصطناعي وتحديات القطاع الحكومي» يتحدث فيها كريستان جليتش من جمعية البلوك تشين الأوروبية، والدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع المنصات والتطبيقات الرقمية بمؤسسة حكومة دبي الرقمية في هيئة دبي الرقمية، يحاورهما فيصل حمادي من «بي سي جي».

كذلك تضم فعاليات اليوم الأول من الملتقى جلسة لعمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، حول أبرز التوجهات المستقبلية لتطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

وتقدم كيارا ماركاتي من «كوانتوم بلاك من ماكنزي» كلمة رئيسية بعنوان «حالة الذكاء الاصطناعي في 2023». كما يتحدث مارتن هينيج من «ساب» عن توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز جاهزية الشركات للمستقبل. ويشارك مصطفى ظافر من «آي بي أم»، في جلسة رئيسية حول «الرهانات الكبرى وريادة تحولات الذكاء الاصطناعي التوليدي».

خصوصية البيانات

أما فعاليات اليوم الثاني فتتضمن جلسات نوعية منها جلسة حوارية بعنوان «رؤية كوانتوم بلاك لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية» بمشاركة أوين ليدون، ولاري ليرنر، وأليكس كوسماس، وتوم إشروود. تليها كلمة رئيسية من إيليسيو باجناريسي من «غوغل» حول تحديات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتشارك الدكتورة ابتسام المزروعي من معهد الابتكار التكنولوجي في جلسة حوارية بعنوان «دولة الإمارات وثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي»، ويتحدث أنكور مهروترا من «خدمات أمازون ويب»، في كلمة رئيسية افتراضية بعنوان «الجيل الجديد من منتجات الذكاء الاصطناعي».

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