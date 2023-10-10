عقارات دبي تسجل ثاني أكبر مبيعات يومية في تاريخها

المصدر: (دبي – البيان)

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سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، مبيعات عقارية بقيمة 4.82 مليارات درهم عبر 3456 مبايعة، وهي ثاني أكبر قيمة مبيعات يومية في تاريخ القطاع العقاري بالإمارة، حيث سجلت أكبر مبيعات يومية للعقارات 12 أبريل الماضي بقيمة 5.88 مليارات درهم بحسب رصد «البيان الاقتصادي».

وشملت مبايعات أمس 75 مبايعة للأراضي بقيمة 2.37 مليار درهم، و281 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.45 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي التصرفات العقارية 5.2 مليارات درهم.

وتضمنت أهم مبايعات الأراضي، أمس، صفقة بيع أرض مساحتها 584346 قدماً مربعة بقيمة 1 مليار درهم في نخلة جميرا، وبذلك يصل سعر القدم المربعة إلى 1711 درهماً، كما تم تسجيل مبايعة لقطعة أرض مساحتها 2.59 مليون قدم مربعة بقيمة 600 مليون درهم في جزر دبي (نخلة ديرة سابقاً) تليها مبايعة لقطعة أرض مساحتها 115213 قدماً مربعة بقيمة 121.84 مليون درهم في الثنيه الخامسة.

وتصدرت مدينة هند 4 المناطق في عدد المبايعات مع 17 مبايعة بقيمة 28.7 مليون درهم، وتلتها الحبيه الخامسة مع 12 مبايعة بقيمة 37.32 مليون درهم . وتصدرت صفقة بـ 1.83 مليار درهم في الصفوح الثانية أهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بـ 21 مليون درهم في الورقاء الأولى.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 24 مبايعة بقيمة 39.89 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 267.79 مليون درهم منها 22 رهونات أراضٍ بقيمة 47.8 مليون درهم، و130 رهونات فلل وشقق بقيمة 219.98 مليون درهم وتم تسجيل 27 هبة بقيمة 132.7 مليون درهم أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الأولى بقيمة 50 مليون درهم.

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