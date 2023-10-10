1.7 مليار درهم سيولة الأسهم في أولى جلسات الأسبوع

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» على نصف سيولة سوق دبي المالي، أمس، في أولى جلسات الأسبوع، بسيولة جاوزت 293 مليون درهم، بـ 49.9 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 587.3 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي، بدعم أسهم الخدمات الاستهلاكية، وبالتزامن مع صعود مؤشر قطاعها بـ1 %، وأغلق مؤشر السوق عند 4056 نقطة، منخفضاً بـ2.61 %.

وواصل سهم «إعمار العقارية» تصدره تداولات سوق دبي المالي بسيولة ناهزت 241.8 مليون درهم، ليغلق عند 7.45 دراهم، وقفز سهم «بي إتش إم كابيتال» 14.8 % بالحد الأقصى، ليأتي في مقدمة ارتفاعات 5 أسهم بسوق دبي.

وشهد سوق دبي المالي، أمس، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة «الإمارات دبي الوطني»، بقيمة إجمالية 11 مليون درهم. وبحسب بيانات السوق، تمت الصفقة على نحو 608.2 آلاف سهم، بسعر 17.65 درهماً للسهم. وصعد في سوق دبي أسهم «أرامكس» 1.2 %، و«إمباور» 1 %، و«تعليم القابضة» 1 %.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9630.54 نقطة، متراجعاً بـ 1.29 %، وشهد السوق ارتفاع أسهم جلفار 0.49 %، ومصرف الشارقة الإسلامي 0.42 %، ومجموعة أغذية 0.21 %.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 253.9 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» بسيولة 112.9 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي» جاذباً 94.8 مليون درهم.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس سيولة قاربت 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.09 مليار درهم في سوق أبوظبي، و598 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 421.7 مليون سهم عبر تنفيذ 30.2 ألف صفقة. وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.459 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.777 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و681.8 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

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