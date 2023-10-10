49 علامة تجارية جديدة في الدولة يومياً خلال 8 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

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شاركت وزارة الاقتصاد ممثلة بقطاع الملكية الفكرية في ملتقى للرابطة الدولية للعلامات التجارية، والذي أقيم في دبي، بمشاركة نخبة من أصحاب العلامات التجارية والمؤسسات الحكومية والمختصين في مجال حماية الملكية الفكرية، حيث يستهدف الاجتماع مناقشة سبل دعم وتطوير منظومة حماية الملكية الفكرية عالمياً وخصوصاً فيما يخص أسماء النطاقات والتقنيات الحديثة وتأثيراتها على العلامات التجارية.

وقد تم تسجيل نحو 12 ألف علامة تجارية جديدة في دولة الإمارات، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، بمعدل تسجيل أكثر من 49 علامة تجارية يومياً، وهو ما يعد مؤشراً قوياً على أهمية الإمارات مركزاً مالياً وتجارياً رائداً إقليمياً وعالمياً، كما استقبلت وزارة الاقتصاد أكثر من 4 آلاف طلب دولي، وفقاً لبروتوكول مدريد.

وقال الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد: «الملكية الفكرية تشكل محوراً ثابتاً في رؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم نموذجها الاقتصادي المعرفي، الذي يمثل فيه الابتكار والإبداع قاطرات للتقدم، وتؤدي فيه الكفاءات الوطنية المبدعة والمخترعون ورواد الأعمال دوراً جوهرياً، وبما يدعم محددات رؤية «نحن الإمارات 2031»، لا سيما المحور الخاص بتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الجديد».

وأضاف: «طورت وزارة الاقتصاد سياسات ومبادرات استشرافية، خلال السنوات الماضية، تنظم عمل قطاع الملكية الفكرية في الدولة، وتضمن تحقيق قطاعاته بمختلف أشكالها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتواكب التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وتوفر كذلك حماية متكاملة لأصحاب النتاجات الإبداعية، ومن بينها قوانين الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، مما جعل الإمارات وجهة مفضلة للعديد من العلامات التجارية العالمية وأصحاب المواهب والمبدعين في كل القطاعات الاستراتيجية، إضافة إلى احتضانها العديد من المشاريع الريادية المبتكرة».

وأشار الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد إلى أهمية حماية أسماء النطاقات والعلامات التجارية، حيث تعد حجر الزاوية في منظومة الملكية الفكرية، وتطوير استراتيجيات مرنة، تدعم حقوق أصحابها، وتحمي الأصول التي تحرك الابتكار. وكانت الرابطة الدولية للعلامات التجارية أعلنت اختيار دبي لاستضافة اجتماعها لعام 2026، لتكون بذلك أول مدينة بمنطقة الشرق الأوسط تستضيف اجتماع الرابطة التي تعد إحدى أهم المنظمات العالمية غير الربحية المعنية بمجال الملكية الفكرية، ولديها شبكة واسعة من الأعضاء في أكثر من 181 دولة.

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