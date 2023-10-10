شراكة بين «إمداد» و«سبورتس سيتي للإشراف الإداري لجمعيات الملاك»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت «إمداد»، مجموعة الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتقدم خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة، اتفاقية شراكة مدتها ثلاث سنوات مع «سبورتس سيتي لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك» (سومز) .

وقع الاتفاقية محمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في «إمداد»، وماريا مرشاق، رئيس قسم إدارة المجمعات لشركة «سومز»، خلال حفل خاص أقيم في «فرز»، وهي منشأة حديثة للتدوير واستعادة المواد، والتابعة لشركة «إمداد»، حيث سيقوم القسم البيئي في شركة «إمداد» بتقديم خدمات متخصصة ومتميّزة لشركة «سومز»، التي تقوم بإدارة المجمع الرئيسي لمدينة دبي الرياضية، بالإضافة إلى 1270 فيلا وسبعة مبانٍ سكنية موزعة على مساحة 52 مليون قدم مربعة.

وبموجب شروط الاتفاقية، تقوم «إمداد بنشر» فريق أساسي مكوّن من 27 فرداً لتوفير خدمات شاملة لإدارة النفايات وإعادة التدوير وتنظيف البنية التحتية ومكافحة الآفات بالمجمّعات السكنية والفلل، كما ستقوم «إمداد»، تماشياً مع أهدافها الخاصة بالاستدامة بمعالجة نسبة تتراوح بين 15 إلى 18 % من النفايات الصلبة بعيداً عن مدافن النفايات، وإعادة تدويرها في «فرز».

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