العلامات التجارية لمطاعم دبي تنتشر بعواصم العالم

المصدر: دبي - البيان

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أصبحت العلامات التجارية للمطاعم، التي تتخذ من دبي مقراً لها، تنتشر في عواصم العالم، حيث سيتم افتتاح بعض من أفضل المطاعم في الإمارة، بدءاً من المطاعم السريعة إلى الفاخرة، في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لموقع «ذا ستار» فإن شركة «فانديمنتيال هوسباتيلتي» ومقرها دبي ستستثمر نحو 140 مليون دولار حتى 2024، لافتتاح 18 مطعماً دولياً في لندن البريطانية، وميامي وماربيا بإسبانيا.

ويشير الموقع إلى أن مطعم كينويا «مطعم الرامن»، قد ظهر لأول مرة في لندن السبت الماضي في متجر هارودز، كما تخطط المجموعة، التي تقف وراء مطعم «ترينسايد ستوديو»، وهو مطعم هندي فاز بنجمة ميشلان الثانية هذا العام.

ويأتي هذا التوسع مدفوعاً بسمعة دبي المزدهرة وجهة عالمية لتناول الطعام، وتطورها إلى مجتمع أقل عابراً، واقتصاداً محلياً قوياً أبقى المطاعم.

وبحسب الموقع فإن وكالات السياحة والضيافة في الإمارات، على مدى السنوات الماضية، استثمرت في المطاعم ودعمتها من خلال رعاية جوائز مثل ميشلان وبرامج تلفزيونية مثل «دبي ديشز»، والذي تم بثه على شبكة ITV في بريطانيا.

وبدأ كينويا في منزل الشيف نيها ميشرا في عام 2018، وبعد إطعام نحو 6 آلاف زائر، افتتحت مطعماً حصل على لقب «الأكثر جدارة بالمشاهدة» في عام 2022 من القائمة الافتتاحية لأفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقالت ميشرا إنها تعتقد أن الجائزة هي ما لفت انتباه متجر هارودز.

وأشار أنطونيو جونزاليس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة سانسيت للضيافة ومقرها دبي إلى أنه لفترة طويلة كان أصحاب العقارات في دبي يستأجرون فقط مستأجري المطاعم، التي لها أسماء عالمية مشهورة، ولم يقبلوا بفكرة المفهوم المحلي. وقال جونزاليس: «الآن، لدينا العكس: فبدلاً من أن نتصل لجلب علامات تجارية، لدينا أشخاص يتصلون بنا لنقل علاماتنا التجارية إلى الخارج».

أكثر جاذبية

وأضاف الموقع: «جعلت الإمارات الإقامة لفترة أطول أكثر جاذبية، من خلال تقديم ما يسمى بالتأشيرات الذهبية والخضراء للمستثمرين أو الأشخاص ذوي المهارات والمواهب المحددة، من الأطباء والعلماء والمطربين إلى لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو والمصمم جورجيو أرماني»، بالإضافة إلى ذلك بدأت الإمارات بالسماح بملكية الأجانب للشركات 100 %، بدلاً من اشتراط أن يمتلك الشريك الإماراتي المحلي 51 %.

قام جوي غزال، وهو صاحب مطعم لبناني كندي، بتوسيع مجموعة مطاعم ماين المولودة في دبي، لتشمل حي مايفير في لندن في عام 2021، وإلى إيبيزا في إسبانيا هذا العام، وافتتح غزال أول متجر له في دبي 2015.

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