«جلف كابيتال» تستحوذ على «هيلث إنفورميشن منجمنت» الأمريكية

المصدر: دبي البيان

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أعلنت شركة «جلف كابيتال»، أن شركة «إكلات للحلول الصحية»، وهي إحدى شركاتها التابعة، استحوذت بالكامل على قسم «هيلث إنفورميشن منجمنت» من شركة «إكسايت هيلث بارتنرز» لتعزيز أعمال منصتها في مجال «إدارة دورة الإيرادات» في القطاع الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهذا هو الاستحواذ الثالث لمنصة إدارة دورة الإيرادات التي تملكها «جلف كابيتال» في الولايات المتحدة، بعد استحواذها على«إكلات هيلث سوليوشنز» و«هانساي سوليوشنز»، والخامس على مستوى العالم.

وقال الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»: هذه هي ثاني عملية استحواذ تجريها «جلف كابيتال» في هذين الأسبوعين بعد استحواذ شركة الملكية الفكرية «سي دبليو بي»، على شركة «هان آند هان» في إفريقيا.

تجسد عمليات الاستحواذ الاستراتيجية هذه التزام «جلف كابيتال» ببناء شركات عالمية رائدة في مجالها عبر قطاعات نركز عليها في استثماراتنا، حيث نقوم بتنمية تلك الشركات من خلال مزيج بين نموها الداخلي والاستحواذات الاستراتيجية. تتجلى قوة استراتيجية «جلف كابيتال» في «الشراء والبناء»، بشكل واضح في جهودنا لبناء منصة عالمية لإدارة دورة الإيرادات، حيث أتممنا بنجاح خمس صفقات استحواذ في منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأستراليا لتصبح هذه المنصة رائدة عالمياً بحق.

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