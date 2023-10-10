«الخليج للاستثمار الإسلامي» تخطط لتخارج بـ 250 مليوناً

المصدر: دبي - البيان

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أنجزت مجموعة الخليج للاستثمار الإسلامي صفقة بيع لمجمع مدارس «أميتي Amity School» في دبي مقابل مبلغ يقارب 50 مليون دولار، وهذه العملية تمثل البيع الأحدث في سلسلة من عمليات التخارج، التي ترمي إلى تعزيز قيمتها المستمرة لمساهميها الدوليين، ويأتي التخارج الأخير في أعقاب بيع مجمع المكاتب القائم في مجمع سيلتك سبرينغز للأعمال بالقرب من نيوبورت، جنوبي ويلز (المملكة المتحدة) في وقت سابق من هذا العام، ليصل إجمالي توزيعات المستثمرين الخاص بشركة الخليج للاستثمار الإسلامي إلى أكثر من 600 مليون دولار، مع التخطيط لعملية تخارج أخرى، تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار.

وتعد «الخليج للاستثمار الإسلامي» شركة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومقرها الإمارات، وتمتلك أصولاً خاضعة للإدارة بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار، وأدارت «أميتي» لمدة ست سنوات وحقق هذا التخارج الأخير عائداً على الاستثمار بـ66 %.

وقال محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي: «هذا البيع الأخير يثبت تركيز شركة الخليج للاستثمار الإسلامي على تحقيق أقصى عوائد لمساهميها، من خلال عمليات الاستحواذ والتخارج المدروسة».

من جهته، قال بانكاج جوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي: «إن هذا الخروج يؤكد قدرة الشركة على إدارة الأصول وفقاً لخطة الأعمال، على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة للعقارات».

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