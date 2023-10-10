«المالية»: 131.2 مليار درهم الإيرادات الحكومية في الربع الثاني بارتفاع 13.5 %

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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أظهرت نتائج إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الثاني من 2023، التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، أن قيمة الإيرادات الحكومية بلغت 131.2 مليار درهم وقيمة النفقات الحكومية 107 مليارات درهم، فيما بلغ إجمالي المصروفات 100.5 مليار درهم.

وتوزعت قيمة الإيرادات على 83.3 مليار درهم إيرادات الضرائب، و3.8 مليارات درهم إيرادات المساهمات الاجتماعية، و44.2 مليار درهم الإيرادات الأخرى، والتي تشمل دخل الملكية من الأصول ومبيعات السلع والخدمات والغرامات والجزاءات والتحويلات غير المصنفة.

وبحسب بيانات وزارة المالية، سجلت إيرادات حكومة دولة الإمارات المجمعة والتي (تضم الحكومة الاتحادية إضافة إلى الحكومات المحلية) ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام 2023، بـ 13.5%، بعدما وصلت إلى 131.2 مليار درهم، مقارنة مع الربع الأول التي سجلت فيه 115.6 مليار درهم.

ووفق البيانات، فإن النفقات على مستوى الدولة خلال الربع الثاني من 2023 والبالغة 107 مليارات درهم توزعت بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية والتي تتضمن تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.

وعلى صعيد نتائج بيان العمليات المالية خلال الربع الثاني من 2023 فقد بلغت قيمة صافي الإقراض/ الاقتراض، على مستوى الدولة نحو 24.2 مليار درهم، ويعتبر صافي الإقراض/ الاقتراض مقياساً موجزاً يقيس قدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، ويعتبر أيضاً مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على قطاعات الاقتصاد الأخرى.

ويأتي نشر تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الثاني من 2023، عملاً بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات، واستناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي.

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