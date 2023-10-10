مهرجان دبي للمفروشات ينطلق بأحدث اتجاهات التصميم الجمعة

المصدر: دبي - البيان

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يعود مهرجان دبي للمفروشات في دورته الخامسة بشكل أكبر وأفضل من الدورات السابقة لتلبية متطلبات جميع عشاق الأثاث والديكور المنزلي، حيث سيقدم مجموعة كبيرة من أفكار الديكور الداخلي الجذابة، وفعاليات التصميم المشوقة، وعروضاً ترويجية مميزة على الإلكترونيات المنزلية، إضافة إلى صفقات أدوات تنسيق الحدائق، والكثير من الفعاليات والعروض الأخرى التي تجعل من المهرجان احتفالية للتسوق والديكور والتصميم المنزلي الرائع والمتنوع في دبي.

ويقام المهرجان في الفترة من 13 حتى 29 أكتوبر الجاري في مختلف أنحاء المدينة، حيث يمكن للمتسوقين أخذ أفكار لشراء أفضل الأدوات المنزلية من مجموعة متنوعة من المتاجر في دبي. ويمكنهم تحديث تصاميم حدائقهم من خلال عروض الديكور الخارجي. وتتواصل فعاليات مهرجان دبي للمفروشات على مدار 17 يوماً، ليتمكن خلالها المتسوقون من الحصول على تخفيضات كبيرة تتراوح ما بين 25 و75 % لدى أكثر من 70 علامة تجارية لبيع المنتجات والأثاث الفاخر.

وقال محمد فراس عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نلتزم في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بتقديم مهرجانات تنال إعجاب المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء من خلال تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة المبدع للأنشطة على مدار العام.

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