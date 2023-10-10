توقع انتقال 10 آلاف مليونير للعيش في الإمارات 2024

المصدر: دبي - البيان

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أعلن باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة المساهمة العامة دي إتش إف كابيتال، أن تأسيس أكثر من نصف المكاتب العائلية في الإمارات جاء بهدف الحفاظ على الثروة، وذلك استناداً إلى استبيان أجرته شركة «كيه بي إم جي» الاستشارية مؤخراً، بمشاركة 625 متخصصاً في المكاتب العائلية، ولفت إلى ازدياد الثروة المالية لدولة الإمارات من 700 مليار دولار في عام 2021 إلى أكثر من تريليون دولار، بحلول عام 2026.

ويواصل الأثرياء الانتقال إلى الإمارات بأعداد متزايدة، ويتوقع انتقال 10,000 مليونير للعيش في الإمارات بحلول 2024، وتشير التوقعات إلى استقبال الإمارات 4500 مليونير بنهاية 2023، بعد استقطابها 4000 من أصحاب الملاءة المالية العالية، والملاءة الفائقة في 2022، ويتطلع هؤلاء الأفراد للحفاظ على ثرواتهم، من خلال العمل مع صناديق ومديري استثمار فاعلين، ما يمثل قوة دافعة وراء تسارع معدل تأسيس المكاتب العائلية في الإمارات، ومن المتوقع أن يصل حجم هذه السوق بحلول 2028 إلى 3.67 تريليونات درهم.

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