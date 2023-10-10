«دراجون أويل» تكشف عن هويتها الجديدة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة «دراجون أويل» شعار الشركة الجديد خلال حفل كبير أقيم أمس في دبي، بحضور معالي رئيس مجلس الإدارة سعيد محمد الطاير، والرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل علي راشد الجروان وأعضاء مجلس الإدارة. حضر الحفل أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة إينوك سيف الفلاسي، وسفير جمهورية تركمانستان في الدولة سردار مامت غاراجيف، وقنصل جمهورية مصر العربية في دبي، وقنصل جمهورية العراق في دبي، إضافة إلى عدد كبير من كبار الشخصيات وموظفي الشركة، وعكس الحفل ثقافات وتراث الدول التي توجد فيها شركة دراجون أويل.

وقال علي الجروان: قصة شعار الشركة تعود إلى 24 عاماً مضت عندما كانت الشركة مملوكة لمالكها الأول من جمهورية الصين الشعبية، والشعار القديم كان يرمز إلى الأصول الموجودة في تركمانستان فقط بصفة عامة، الشعار السابق يحمل أبعاداً مبعثها ثقافة وسط آسيا، خاصةً الصين.

وأوضح الجروان أن زخم نشاط الشركة في ثلاث دول وتطلعات مجلس إدارة الشركة إلى فرص استكشافية مجدية في مناطق أخرى، حتمت علينا تغيير هذا الشعار، فقامت الشركة أولاً باستبيان بين الموظفين وبين المالكين ممثلين في أعضاء مجلس الإدارة، في الوقت ذاته تم جلب خبير في العلامات التجارية والتسويقية لمعاينة الشعار السابق، وكان الرأي الأخير أن الشعار السابق يليق بوسط آسيا أو الصين بالتحديد، عندها اقتنع أعضاء مجلس الإدارة بالرأي وتم الاتفاق والتصويت على تغيير الشعار.

وتابع الجروان: عرضت «دراجون أويل» أربعة نماذج من الشعارات المحتملة على أعضاء مجلس الإدارة ليستقر الرأي في الأخير على الشعار الرابع المتمثل في حرفي «دي أو» الذي يتماشى مع التطلعات الرسمية الحالية، ويعبر في نفس الوقت عن حالة قطاع النفط في الدولة.

وتعني الأحرف الأولى من الشعار التكامل والانسجام والتآزر وتشجيع نموذج التعاون في صناعة النفط، وكذلك الشعار يوحي إلى التوافق بين جميع خطوط الصناعة النفطية، مما يشجع طاقم الشركة والعاملين بها والفريق الإداري ومقاولي الخدمات على تحقيق التعاون الوثيق بينهم، كما يعكس الشعار الجديد شعار هوية الشركة باعتبارها شركة إماراتية بالكامل من خلال حرف «دي» اختصار لاسم إمارة دبي وحرف «أو» أي النفط. وقال: بصفة عامة الهوية الجديدة تعني أننا نتبع بصفة كلية لحكومة دبي الرشيدة.

وحول تطورات عمل الشركة تطرق الجروان، إلى مسار تطور الشركة التي بدأت بإنتاج 7000 برميل يومياً من النفط في سنة 2000، بينما وصل الإنتاج في الوقت الراهن إلى 180 ألف برميل يومياً من ثلاث مواقع موزعة على جمهورية تركمانستان 60 ألف برميل يومياً، ومن مصر 55 ألف برميل يومياً، ومن العراق 65 ألف برميل يومياً، الشركة تعمل جاهدة على تطوير الإنتاج خاصة في تركمانستان والعراق، حيث إن الشركة تطمح للوصول إلى 250 ألف برميل يومياً في النمو الطبيعي لإنتاج المواقع في نهاية 2025 لتعكس زخم مشاريع التطوير.

وقدر الجروان، ميزانية الشركة بما فيها الاستثمارات ما بين 1.5 مليار إلى 1.7 مليار دولار سنوياً، تشمل الاستثمار العام لتطوير الحقول الميزانية التشغيلية والاستثمار في الفرص الجديدة.وتستهدف استراتيجية (دي أو)، الوصول إلى 300 ألف برميل يومياً بنهاية 2026 الناقص حالياً 50 ألفاً سيتم جلبها من خلال الاستحواذ على إنتاج جديد يتراوح ما بين 40 إلى 50 ألف برميل يومياً، ورصد مبلغ 500 مليون دولار لذلك حسب تقييم الجدوى الاقتصادية.

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