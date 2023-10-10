1300 خبير تدقيق داخلي في مؤتمر بأبوظبي 6 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشهد أبوظبي انطلاق المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي 2023 خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر المقبل تحت شعار «تحفيز التفكير المستدام»، حيث يجمع الحدث أكثر من 1300 متخصص عالمي في مجال التدقيق الداخلي برعاية ديوان المحاسبة وباستضافة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات (UAE IAA) في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، مستعرضاً استراتيجيات تحويلية ورؤى رائدة ستشكل مستقبل التدقيق الداخلي.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التطورات الحديثة والابتكارات في مجال التدقيق الداخلي، وتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء العالميين، وتعزيز مستوى الجودة والفاعلية في هذا القطاع الحيوي. يُعد هذا المؤتمر فرصة حاسمة للمهنيين في مجال التدقيق الداخلي لاستكشاف أحدث الاتجاهات والتحديات وتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية، بالإضافة إلى وضع المعايير العالمية في نطاق التدقيق الداخلي.

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة شريك الاستدامة لجمعية المدققين الداخليين في الإمارات: «نثمن بشدة مؤتمر العقول المبدعة في التدقيق الداخلي لقدرته على توحيد مبادئ الاستدامة والحوكمة. إن العلاقة بين الاستدامة والحوكمة تعتبر مفيدة للأطراف المعنية، حيث يتعين على الشركات دمج المبادئ المستدامة مع الحوكمة الفعالة لضمان استدامة أعمالها على المدى الطويل وتحقيق تأثير فعّال».

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