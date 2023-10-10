«اتصالات من &e» تحقق إنجازاً عالمياً في شبكات الجيل الخامس

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «اتصالات من &e» عن تحقيق إنجاز غير مسبوق في شبكات الجيل الخامس بتقنية الموجات المليمترية mmWave (FR2 only) بتنفيذ أول تشغيل ناجح عالمياً لهذه التقنية على طيف ترددي مرتفع 26 جيجاهرتز بمسافة تفوق 10 كيلومترات مع سرعات عالية، في خطوة تهدف إلى دعم حلول شبكة الجيل الخامس وتعزيز التحول الرقمي للأفراد وقطاعات الأعمال من خلال الحصول على حلول الشبكات التي تتبع أعلى معايير أمن البيانات والتحول الرقمي عبر شبكة الهاتف المتحرك، والقادرة أيضاً على تقديم كميات كبيرة من البيانات بشكل موثوق وآمن.

يقع النطاق الترددي للموجات المليمترية ضمن الترددات من (24GHz) وأكثر ذات السعات العالية والسرعات الهائلة مع زمن استجابة منخفض والتي تسهم في دعم العديد من التطبيقات الحالية والمستقبلية للأفراد والشركات.

ويدعم استخدام تقنية الموجات المليمترية قدرة شبكات الجيل الخامس على تحسين استخدام البيانات والتحكم بها بشكل أوسع، ونقل البيانات بسرعة عالية عبر منطقة جغرافية محددة، ما يمهد الطريق بشكل فعال نحو التحول الرقمي للصناعات العاملة في مناطق ومساحات جغرافية شاسعة.

وقال مروان بن شكر، نائب أول الرئيس لشؤون تطوير الشبكات في «اتصالات من &e»: «يعكس هذا الإنجاز التزامنا بتحقيق الاستفادة القصوى من شبكات الجيل الخامس لتقديم حلول متطورة تلبي بشكل مباشر متطلبات التحول الرقمي للعملاء وقطاع الأعمال، وتلبي الاحتياجات المتنامية في استخدام ونقل البيانات. وأسهمت شراكاتنا مع روّاد التكنولوجيا في نجاح هذه الخطوة لتشكل معياراً نموذجياً في قطاع الشبكات، ولتؤدي دوراً مهماً في دفع الحلول الرقمية والاستخدامات في دولة الإمارات».

ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تسريع اعتماد تقنية شبكة الجيل الخامس التي تمكن الأفراد كمشتركي الشبكات اللاسلكية الثابتة من الاستمتاع بخدمات وتجارب مشابهة لسرعات شبكات الألياف الضوئية إلى جانب دعم القطاعات المتنوعة مثل النفط والغاز، والأمن والسلامة العامة، والرعاية الصحية، والتصنيع، وغيرها، من التحكم الكامل في بيانات المستخدم الخاصة بهم من خلال حلول الحوسبة الطرفية متعددة الوصول المستضافة محلياً، واستخدام بيانات المؤسسة وسياسات الأمان الخاصة بها لإدارة نقل البيانات عبر شبكة خاصة للجيل الخامس.

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