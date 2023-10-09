انطلاق معرضي البناء والطلاء في إكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت في مركز إكسبو الشارقة فعاليات المعرض الدولي للبناء والعمارة والتصميم «Edilsocial Expo 2023»، ومعرض «الخليج للطلاء 2023»، اللذين يستضيفهما المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لغاية يوم 11 أكتوبر الجاري.

وافتتح المعرضين الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، ووليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء الغرفة، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسلطان شطاف المدير التجاري في إكسبو الشارقة، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين، حيث جال الحضور بين الأجنحة مطلعين على معروضات العلامات التجارية المشاركة، ومستجدات صناعة مواد البناء والطلاء.



ويُعد المعرض الدولي للبناء والعمارة والتصميم «Edilsocial Expo2023»، الذي تنظمه شركة «سوشل نت» الإيطالية للمرة الأولى في الشرق الأوسط، منصة للشركات والخبراء في مجالات البناء ومواد وأنظمة الإنشاء والبرمجة ونمذجة معلومات البناء، فيما يقدم معرض «الخليج للطلاء 2023»، الذي ينظمه مركز معارض «نورمبرغ ميسي» آخر تطورات وابتكارات منتجات الطلاء والتصميم الداخلي، والديكورات الحديثة.

منصة كبرى

وأكد عبدالله سلطان العويس أن المعرضين يشكلان إضافة مهمة لأجندة المعارض والفعاليات، التي يستضيفها مركز إكسبو الشارقة على مدار العام، وتحرص «غرفة الشارقة» على دعمها لإفساح المجال لعدد كبير من الشركات والمصانع المنتجة والمسوقة لمواد البناء والطلاء وابتكاراتها المتنوعة، للاستفادة من منصة العرض الكبرى، التي تتيح للعارضين تعزيز وجودهم في أسواق الدولة والمنطقة، مشيراً إلى أهمية الحدثين في المساهمة بتعزيز قطاع البناء والتشييد والبنية التحتية، والذي يشهد نمواً ملحوظاً ومتسارعاً على مستوى الدولة والمنطقة، ولا سيما أن المعرضين يشهدان مشاركة واسعة من خبراء ومختصين في مجال البناء والتعمير، وابتكارات الطلاء على المستوى المحلي والعالمي، ما يشكل الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة في مجالات البناء والتصميم والطلاء.

إضافة نوعية

وأعتبر سيف محمد المدفع مشاركة كبرى الشركات والعلامات التجارية المتخصصة في عالم البناء والتصميم والعمارة وابتكارات الطلاء في المنطقة وعلى المستوى العالمي فرصة مهمة للزائرين والمهتمين في مجالات التشييد والديكور والتصميم، للاطلاع على جديد هذه الصناعات الحيوية، وآخر ابتكاراتها، وتطورات واسعة شهدها هذا القطاع في الآونة الأخيرة وسط الإقبال الكبير على هذه المنتجات، ما يتيح الفرصة للعارضين لتبادل الخبرات، ولتعزيز التعاون بينهم، موضحاً أن المعرضين كليهما يشكلان إضافة نوعية لأجندة الفعاليات المتخصصة في عالم البناء والتصميم والعمارة والطلاء والديكورات، والتي يستضيفها، وينظمها إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

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