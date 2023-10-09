«ماجد الفطيم» تضم 7 شركات ناشئة إلى منظومتها

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ماجد الفطيم»، الشركة المتخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوّق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا أسماء الفائزين في النسخة الثانية من برنامج Launchpad، بالتعاون مع «أسترولابز»، و«منصة مركز دبي المالي العالمي» و«مايكروسوفت».

وفي إطار دعمها لرؤية دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مكانتها كونها أفضل وجهة جاذبة لرواد الأعمال بحلول عام 2031 رحبت ماجد الفطيم بسبع شركة ناشئة من قطاعات تقنيات المناخ، والعلامات التجارية الناشئة محلياً وتقنيات مبيعات التجزئة، للانضمام إلى منظومتها.

وفي الحدث التنافسي الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، واستضافه المقر الرئيسي لشركة «ماجد الفطيم» تم دعوة رواد الأعمال الناشئين، لعرض خطط أعمالهم أمام مجموعة ضمن أعضاء من القيادة العليا للشركة، وخبراء في المجالات المعنية من جميع وحدات أعمال الشركة. بعدها عقدت جلسة تداول جماعية لأعضاء لجنة التحكيم لاختيار الفائزين ضمن الفئات الثلاث.

وكانت النسخة الجديد في البرنامج لعام 2023 قد شهدت إضافة فئة «تقنيات المناخ»، والتي تم اختيارها كونها أحد مجال تركيز «ماجد الفطيم»، ضمن استراتيجية الشركة للحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على المدى الطويل. وفاز في هذه الفئة كل من: شركة SeaB Energy وPartanna، وهي شركات تعمل على معالجة تحديات الاستدامة، ومن بينها إدارة النفايات الغذائية وإزالة الكربون، وستقوم ماجد الفطيم بمساعدة شركة SeaB Energy، ومقرها المملكة المتحدة، بإثبات حضورها في المنطقة من خلال تجربة تقنية لتحويل النفايات إلى طاقة عبر مجموعة مراكز التسوق التابعة للشركة، وبالمثل ستعمل Partanna مع شركاء البرنامج لبناء أعمال مستدامة، والاستفادة مما حققته من ريادة، بإنتاج أول مادة خالية من الانبعاثات في العالم، وقادرة على إزالة الكربون بشكل طبيعي من الغلاف الجوي.

وفي فئة العلامات التجارية الناشئة محلياً، تم اختيار أربعة فائزين، هم Co-Chocola وMajama وSaanté وSALAD، وقد تم اختيار هذه العلامات التجارية، لتميز ما ستقدمه من عروض مبتكرة لعملاء «ماجد الفطيم» فضلاً عن قصص نجاحاتهم الملهمة، وسيتم منحها إمكانية الوصول إلى مساحات مبيعات التجزئة الرئيسية داخل مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم، ومن بينها متجر «ذات كونسبت» في مول الإمارات، ومتجر Launchpad X، الذي تم افتتاحه حديثًا في سيتي سنتر مردف.

وفازت بفئة «تقنيات مبيعات التجزئة» منصة توصية الأزياء The Floorr، والتي تربط العملاء بمصممي الأزياء، وستحصل The Floorr على الدعم الإرشادي وحوافز نمو الأعمال، التي تقدمها «ماجد الفطيم» وشركاء البرنامج، لمساعدتها على الارتقاء بجدواها التجارية على مستوى المنطقة.

ورحّب جو أبي عقل، الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي لدى ماجد الفطيم القابضة، بالمجموعة التالية من الشركات الناشئة التي انضمت إلى منظومة «ماجد الفطيم»، مؤكداً دعم هذه الشركات ومساعدتها على التوسع وفتح فرص جديدة لنموها، قائلاً: «نلتزم في ماجد الفطيم بتسليط الضوء على ألمع المواهب في مجال ريادة الأعمال ورعايتها، وتزويدها بالموارد والدعم المتاح في منظومة أعمالنا، حتى تتمكن من تحقيق النجاح. وبناء على ما أنجزته النسخة الأولى من برنامج Launchpad أضفنا هذا العام، فئة «تقنيات المناخ»، وتماشياً مع التزامنا بتبني وتطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي تعد ركيزة أساسية لاستراتيجية ماجد الفطيم للحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على المدى الطويل. ومع اقتراب موعد استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب 28» فإن «ماجد الفطيم»، ومن خلال دعمها لهذه الشركات العالمية الناشئة وتحفيز جهودها لتقديم حلولها المبتكرة إلى السوق، تؤكد التزامها بمواصلة جهودها الرائدة لإحداث التغيير الإيجابي، ودعم جهود حكومة دولة الإمارات لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الاستدامة»:

وقال رولاند ضاهر، الرئيس التنفيذي لشركة أسترولابز: «عملنا بشكل وثيق مع فريق «ماجد الفطيم» منذ إطلاق البرنامج العام الماضي، لمضاعفة الفرص المتاحة للشركات الناشئة الإقليمية والدولية، التي تتطلع إلى تسريع دخولها إلى السوق والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد شهدنا طفرة في مستوى جودة الشركات المشاركة من مختلف المجالات، وخصوصاً في مجال تقنيات المناخ، ما يعد دليلاً على نجاح النسخة الأولى من البرنامج، وجهود «ماجد الفطيم»، التي تسهم في تسريع النمو في المنطقة.»

وقال رامي فارس، رئيس منصة «أزور» في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مايكروسوفت: «تفخر مايكروسوفت بكونها جزءاً من هذا التعاون مع «ماجد الفطيم» و«أسترولابز» و«منصة مركز دبي المالي العالمي»، لدعم برنامج Launchpad، للعام الثاني على التوالي، وهي المبادرة التي تعكس التزامنا بتمكين الشركات الناشئة وقيادة الابتكار في جميع أنحاء المنطقة والعالم، كما تؤكد التزام «ماجد الفطيم» بقيادة قطاع التجزئة من خلال القدرات التقنية الناشئة وتحقيق تطلعاتها وأهدافها الاستراتيجية حول الاستدامة على مستوى قطاعات الأعمال الرئيسية، ويقدم الفائزون في هذا البرنامج وعداً بإيجاد ميزة تنافسية إضافية لشركة «ماجد الفطيم» وقطاع التجزئة بوجه عام، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع هذه الشركات الناشئة، وإتاحة المجال لها للوصول إلى مواردنا وخبراتنا، ومساعدتها على توسيع نطاق ابتكاراتها. خالص التهاني للفائزين، ومتحمسون لرؤية التأثير الإيجابي، الذي سيحدثونه في المنطقة».

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