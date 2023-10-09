5.2 مليارات درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 5.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 356 مبايعة بقيمة 4.82 مليار درهم منها 75 مبايعة للأراضي بقيمة 2.37 مليار درهم و281 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.45 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة مليار درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 600 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 121.84 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 28.7 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 37.32 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 315.28 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 1.83 مليار درهم بمنطقة الصفوح الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الصفوح الأولى.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 39.89 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 58.21 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 22.54 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 267.79 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 47.8 مليون درهم و130 رهن فلل وشقق بقيمة 219.98 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 25.29 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 22.2 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 27 هبة بقيمة 132.7 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الأولى بقيمة 50 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 26.26 مليون درهم.

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