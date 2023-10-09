1.7 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في مستهل تعاملات الأسبوع

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.7 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"الإمارات دبي الوطني" التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.09 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و598 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 421.6 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 30.2 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9372.3 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9630.54 نقطة، بينما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 4056.04 نقطة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 253.8 مليون درهم وأغلق عند 400.5 درهم، تلاه "الدار العقارية" بنحو 112.9 مليون درهم وأقفل عند 5.64 درهم، ثم "ألف ظبي" جاذباً 94.7 مليون درهم ليقفل عند 19.66 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 241.8 مليون درهم ووصل إلى مستوى 7.45 درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً نحو 51.2 مليون درهم ليغلق عند 17.7 درهم، ثم "دبي الإسلامي" بسيولة 42.4 مليون درهم ليقفل عند 5.6 درهم.

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