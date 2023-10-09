بيع أرض في نخلة جميرا بدبي اليوم بمليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي صفقة بيع أرض بقيمة مليار درهم في نخلة جميرا، وتبلغ مساحة الأرض 584346 قدم مربع، وبذلك يصل سعر القدم المربع إلى 1711 درهماً.

وتشكل هذه الصفقة رابع أكبر صفقة بيع أرض في دبي يتم تسجيلها رسمياً خلال العام الجاري، حيث احتلت المرتبة الأولى صفقة بيع ارض في منطقة "مقطرة" بـ 3.8 مليار درهم، تلتها صفقتي بيع لقطعتي أرض بلغ سعر كل منها 1.5 مليار درهم في مشروع دبي كريك هاربر.

وكان الدائرة قد سجلت صباح اليوم صفقة بيع أرض في جزر ديرة «نخلة ديرة سابقاً» بقيمة 600 مليون درهم، وتبلغ مساحة الأرض 2.59 مليون قدم مربع. وبلغ اجمالي المبيعات العقارية المسجلة منذ صباح اليوم 2.59 مليار درهم.

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