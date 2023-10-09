افتتحه ثاني الزيودي.. اللولو تواصل التوسع في دبي بافتتاح متجرها الـ 24 في «دبي مول»

المصدر: دبي - البيان

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افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، متجر اللولو هايبرماركت الجديد في دبي مول، بحضور جمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو وعدد من كبار الشخصيات.

ويعد اللولو هايبرماركت الجديد في دبي مول أحدث متاجر مجموعة اللولو في خطوة استراتيجية هامة لتعزيز تواجدها وعملياتها في الأسواق المحلية وخلق قيمة مضافة لعلامتها التجارية، وتبلغ مساحته 72 ألف قدم مربعة، ويمكن الوصول إليه من خلال موقف سيارات زعبيل في دبي مول.

وبهذا الافتتاح يصل إجمالي عدد متاجر اللولو 24 متجراً في إمارة دبي، ويركز المتجر الجديد بشكل أساسي على البيع بالتجزئة لمنتجات البقالة والأغذية الطازجة والفواكه والخضروات والمخبوزات والصحة والجمال والقرطاسية والأدوات المنزلية ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والزهور وغيرها.

وفي المقام الأول يستهدف الهايبرماركت الجديد، الذي يعد جزءاً من المبادرات المستمرة لتنويع قطاع التجزئة في دبي مول زعبيل، الوصول إلى عدد السكان الكبير من متعددي الجنسيات الذين يقيمون ويزورون دبي مول ومناطق وسط المدينة.

وقال يوسف علي موسليام في حديثه لوسائل الإعلام خلال حفل الافتتاح: «نحن سعداء للغاية ومتحمسون للتعاون مع إعمار لافتتاح أحدث هايبرماركت لنا في دبي مول، وهو أكبر وأرقى وجهة للتسوق والترفية في العالم ويستقبل أكثر من 100 مليون زائر كل عام من جميع أنحاء العالم.

وباعتبارنا أحد متاجر التجزئة الرائدة في المنطقة، فإننا نسعى باستمرار إلى الابتكار وتقديم تجربة تسوق عالمية لعدد كبير من السكان متعددي الجنسيات المقيمين والزائرين لمدينة دبي.

وعلى مدار سنوات طويلة سعينا جاهدين لتقديم أفضل خدماتنا لتلبية متطلبات عملائنا من مختلف الجنسيات، وشهدنا طلباً متزايداً على المنتجات العالمية. وهذا هو سبب التزامنا المستمر بتقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة في السوق».

وأضاف يوسف علي: «نشكر القيادة الحكيمة لهذا البلد العظيم على دعمها المستمر، ونشكر مجموعة إعمار على هذه الفرصة، ونتطلع إلى العمل معاً من أجل شراكة تعود بالنفع على الطرفين في المستقبل».

وتركز مجموعة اللولو، التي وسعت مؤخراً من عمليات التوريد العالمية لديها من خلال تدشين مراكز جديدة في إيطاليا وبولندا، على إضافة العديد من المنتجات الحصرية مثل منتجات الصحة والحمية الغذائية، والمنتجات العضوية، والمنتجات المستدامة والحمية النباتية وغيرها الكثير. كما يحتوي الهايبرماركت الجديد في دبي مول على قسم ضخم «للمأكولات العالمية» يضم منتجات شعبية «خاصة بكل بلد» من جميع أنحاء العالم لتلبية الأذواق المتنوعة لعدد كبير من السياح في دبي.

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