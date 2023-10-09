تعزيزاً لمنظومة العمل ورفع مستوى الأداء المؤسسي.. 100 % نسبة التوطين بالمناصب القيادية في "الشارقة لإدارة الأصول"

المصدر: الشارقة - البيان

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حققت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، إنجازاً ملموساً في مؤشر التوطين داخل قطاعاتها الإدارية المختلفة، إذ بلغت 100% نسبة التوطين في مناصبها القيادية و 61% نسبة التوطين بمختلف القطاعات بالشركة، بما يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين، و يعزز من حضور ومشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، ويرفع مستوى الأداء المؤسسي ومكانة الدولة و تنافسيتها في المؤشرات العالمية.

وقال وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول،: "أن تحقيق الشارقة لإدارة الأصول نسبة توطين 100% في المناصب القيادية هو نتاج للجهود المستمرة، الهادفة إلى ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مشاركة المواطنين، وتسريع وتيرة التوطين، الأمر الذي يسهم في تطور دولة الإمارات ورفعتها".

وأضاف الصايغ هذا الإنجاز، إحدى الخطوات الرائدة في مسيرة الشركة نحو تمكين الكوادر الوطنية القيادية في سوق العمل، مؤكداً حرص الشركة على استقطاب الكفاءات المواطنة وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل بشكل مستمر لتطوير وتنمية قدرات الكوادر البشرية

ورفع كفاءتهم وتعزيز دورهم في قيادة الأعمال، وضمان التعلّم الاستباقي والمستمر، بما ينسجم ويتماشى مع التقدم الذي حققته دولة الإمارات في مواكبة التطورات الحديثة في سوق العمل على صعيد مختلف القطاعات.

وتعمل شركة الشارقة لإدارة الأصول على تنظيم دورات تخصصية في مختلف القطاعات الإدارية والتنفيذية التي تضيف لكوادرها العاملة المزيد من الخبرات والمعارف، بالتعاون مع مؤسسات تعليمية مرموقة على المستويات المحلية والعالمية بما يعزز مهارات الموظفين ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي.



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