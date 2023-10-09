«الإمارات دبي الوطني» يطلق منصة للثروات رقمية تقدم 11 ألف أداة مالية عبر 21 سوقاً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، منصة ثروة رقمية تقدم 11,000 أداة مالية عبر 21 سوقاً عالمياً ومحلياً، حيث تسمح للعملاء بتداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المتداولة في كل من البورصات العالمية (مثل ناسداك، وبورصة نيويورك، وبورصة لندن)، والأسواق المالية المحلية (مثل سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وناسداك دبي). وتوفر المنصة إجمالاً أكثر من 11,000 من الأسهم العالمية، و150 من الأسهم الإقليمية المتاحة للتداول.

تم تضمين المنصة في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ENBD X، الذي أطلقه البنك حديثاً، ما يسمح للعملاء بالاستثمار والتداول بسهولة في الأدوات المالية المعقدة، من خلال نفس التطبيق الذي يلبي جميع احتياجاتهم المصرفية اليومية.

وبالتزامن مع احتفالات بنك الإمارات دبي الوطني المستمرة بمناسبة الذكرى السنوية الستين لتأسيسه، أطلق البنك حملة حصرية لثلاثة شهور للعملاء من مستخدمي ENBD X، الراغبين بالاستفادة من المنتجات الرقمية لإدارة الثروات. يمكن للعملاء الاستثمار والشراء و/أو البيع على تطبيق ENBD X، دون عمولات خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 (مع استرداد جميع الرسوم المطبقة في غضون سبعة أيام عمل، بعد نهاية كل شهر، وإعفاء رسوم الحفظ خلال فترة العرض).

ويعتبر استخدام منصة الثروة الرقمية الجديدة سهلاً للغاية، بالنسبة لأصحاب الحسابات الاستثمارية الحاليين وللمستثمرين الجدد، على حدٍ سواء، وتتم في ثلاث خطوات بسيطة. ويتم إرسال تفاصيل الحسابات للمستثمرين الجدد عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني على الفور، ويمكنهم البدء في تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المتداولة، بعد إضافة الأموال إلى حساباتهم، من خلال ميزة «Express Top-Up» الخاصة بالمنصة.

وتوفر المنصة أيضاً ميزة «Secure Sign»، الفريدة من نوعها، حيث يمكن للعملاء أصحاب التداولات الكبيرة، تحديث وتوقيع وثائق الاستثمار، لإتمام أي صفقة، بغض النظر عن مدى تعقيدها أو قيمتها، والتواصل رقمياً مع مدير العلاقات الخاص بهم، دون الحاجة لزيارة الفرع.

كما يمكن للعملاء استخدام المنصة لمراجعة تحديثات السوق المتعلقة بمحافظهم الاستثمارية، بالإضافة إلى الاطلاع على المستجدات اليومية لحركة السوق المالية. وتوفر المنصة أيضاً أدوات استثمارية، مع رسوم بيانية تاريخية وآنية وتحليلات فنية، إلى جانب الوصول إلى تقييمات المحللين المستقلين، والبيانات المهمة حول إجماع السوق.

وتوفر المنصة إمكانية الوصول إلى أداة لفحص الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة، لتلبي احتياجات المستثمرين الذين يتطلعون إلى استكشاف فرص الاستثمار بناءً على البلد، والقطاعات، وإجماع المحللين، وعائد الأرباح، وغيرها من المؤشرات الأخرى. ويمكن للعملاء أيضاً إنشاء قوائم مراقبة متعددة لمتابعة الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة، وتتبع الأوراق المالية المفضلة لديهم.

وقال مروان هادي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يعكس إطلاق المنتجات الرقمية الجديدة لإدارة الثروات، استراتيجية البنك التي تركز على الهاتف المحمول أولاً، حيث يستفيد حوالي 95 % من عملاء الخدمات المصرفية الرقمية للبنك من الخدمات، عبر تطبيق الخدمات المصرفية للهاتف المحمول. ويعزز هذا الإطلاق مزايا تطبيق ENBD X، ليغدو منصة شاملة لتلبية الاحتياجات المصرفية اليومية وإدارة الثروات».

وقال بيدرو سوسا كاردوسو الرئيس التنفيذي الرقمي في قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: «نهدف دوماً إلى تزويد العملاء بتجربة متميزة، مع أكبر مجموعة من الخدمات المصرفية الرقمية أثناء التنقل، ما يجعل تجربتهم المصرفية اليومية سلسة ومريحة قدر الإمكان. والآن، شرعنا بالانتقال إلى مستوى جديد، من خلال تمكين عملاء بنك الإمارات دبي الوطني من إدارة ثرواتهم والاستثمار مباشرة وبأمان عبر تطبيق ENBD X، ما يمنحهم السيطرة الكاملة على أموالهم وثرواتهم، ضمن منصة واحدة متكاملة».

وكان بنك الإمارات دبي الوطني، قد أطلق مؤخراً تطبيق ENBD X، وهو تطبيق محسّن للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، تم تصميمه بالكامل وفقاً لأحدث معايير التصميم العالمية، واتجاهات تجارب المستخدمين. ويقدم التطبيق المزود بأحدث التقنيات السحابية المتطورة مزيجاً لا مثيل له من الأداء فائق السرعة، وسهولة الاستخدام في تنفيذ العمليات، والأمان عالي المستوى، إضافة إلى أكبر مجموعة من المنتجات والخدمات في السوق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز