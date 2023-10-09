ينعقد بمركز دبي التجاري من 4 إلى 7 ديسمبر 2023 .. «الخمسة الكبار» يتوقع 68 ألف مشارك من 150 دولة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينعقد معرض الخمسة الكبار «Big 5 Global»، أكبر معرض متخصص في قطاع البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مجدداً بمركز دبي التجاري العالمي، في الفترة الممتدة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023، حيث يهدف الحدث بالتزامن مع فتح باب التسجيل للمشاركين، الذين يرغبون في حضور التجمع السنوي الأكبر من نوعه لصناعة البناء والتشييد العالمية، إلى استضافة أكثر من 2,200 عارض، وأكثر من 68,000 مشارك من أكثر من 150 دولة على مدى أربعة أيام من التواصل التجاري والشراكات المثمرة، وتبادل المعرفة.

يعمل المعرض على توحيد الصناعة بأكملها، حيث يجمع بين المقاولين والمطورين والمهندسين المعماريين والمهندسين والاستشاريين والمبتكرين، والموردين لمستشاري البيئة والمجتمع والحوكمة وصناع القرار الدوليين والمحليين، ما يعمل على تمكين تطوير صناعة البناء والتشييد.

وتزدهر صناعة البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بالتزامن مع الإعلان عن وجود مشاريع نشطة، تزيد قيمتها على 7 تريليونات دولار، ومشاريع بقيمة 3.8 تريليونات دولار، تم منحها مؤخراً وفقاً لـ ABiQ، حيث يستقطب العدد المتزايد من المشاريع في المنطقة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، مما يجعل معرض الخمسة الكبار كمنصة مثالية للعديد من الفرص لكل من الشركات المحلية والعالمية الراغبة في مقابلة صناع القرار.

وتواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات دعم هذا الحدث مع التركيز على أهمية التعاون في مجال الصناعة، ومعالجة تأثير ظاهرة تغير المناخ.

وقال بن جرينيش، نائب الرئيس الأول للإنشاءات في شركة دي إم جي إيفنتس، الشركة المنظمة لمعرض الخمسة الكبار: «استمر معرض الخمسة الكبار على مدى 43 عاماً في العمل كونه دليلاً حقيقياً على جاذبية المنطقة في قطاع البناء والتشييد العالمي، حيث يجمع بين الأفكار الرائدة والتقنيات المتطورة والخبرة، التي لا مثيل لها، إذ لا يعزز هذا الحدث تنوع العروض، بمشاركة أكثر من 2200 عارض فحسب، بل يعزز أيضاً التعاون الدولي، ويعزز الشراكات عبر الحدود، حيث يجتمع أصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم لعرض آخر المنتجات والخدمات تماشياً مع دفع الصناعة نحو مستقبل مستدام».

8 قطاعات منتجات في معرض Big 5 Global

يرافق معرض الخمسة الكبار العديد من الفعاليات المصاحبة والأحداث المتخصصة في العديد من القطاعات والمنتجات، بما في ذلك كل من: معرض (Big 5 Heavy)، ومعرض (Middle East Concrete)، ومعرض (Windows Doors & Facades Event)، ومعرض (Gulf Glass)، ومعرض (HVAC R Expo)، ومعرض (The Big 5 Solar)، ومعرض (Middle East Stone)، ومعرض the Urban Design & Landscape Expo and ومعرض FM Expo.

ويسلط عشرون جناحاً وطنياً الضوء على حلول البناء من ألمانيا وإيطاليا واليونان والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وإسبانيا والمملكة المتحدة وتركيا وقبرص والهند، والنمسا والصين وغيرها.

وأضاف جرينيش: «تؤكد عودة مشاركة النمسا في معرض الخمسة الكبار بعد غياب 5 سنوات أهمية عرض الابتكارات على المسرح العالمي في وقت تسعى فيه النمسا إلى مقابلة مشترين جدد في سوق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا المزدهر، وإبرام شراكات مثمرة».

يجمع الحدث أكثر من 50,000 منتج وحل، ويشهد مشاركة مجموعة من العلامات التجارية الجديدة مثل: أريستون من إيطاليا، وهنكل من ألمانيا؛ وستانلي بلاك آند ديكر وأداة ميلووكي من الولايات المتحدة؛ كلداري، وجينافكو، ومودسيس، ومابي ومقرها الإمارات العربية المتحدة؛ شركة سيمنس (مجموعة GCG) من الكويت، من بين العديد من الشركات الأخرى.

وتشمل بعض العلامات التجارية العارضة كلاً من: دوتكو تينانت، وحديد الإمارات، وغروندفوس، وهانيويل، ونافكو، وشوكو، وراك ثيرم، ويو إس جي مي.

تحتل ثمانية قطاعات من المنتجات مركز الصدارة في معرض الخمسة الكبار، بما في ذلك غلاف المبنى والإنشاءات الخاصة، والتصميمات الداخلية للمباني والتشطيبات، وتقنيات البناء ومعدات الحماية الشخصية، والمباني الذكية، وخدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية، والبناء خارج الموقع والوحدات، ومنتجات وخدمات البناء الرقمية ومنتجات وتقنيات وخدمات الطاقة الشمسية.

الارتقاء بالقيادة الفكرية

يجمع معرض الخمسة الكبار نخبة من أبرز القادة والخبراء والمبتكرين والممارسين من مختلف الصناعات ذات الصلة، مثل المقاولات والهندسة المعمارية والهندسة والتكنولوجيا والاستدامة، من بين أمور عديدة أخرى لتعظيم إمكانات سوق البناء الإقليمي شركة رائدة على مستوى العالم.

يصاحب إقامة معرض الخمسة الكبار لهذا العام انعقاد قمة Big 5 Global Leaders، وقمة Big 5 FutureTech، بالإضافة إلى (Big 5 Talks)، التي تقام ضمن 10 مجالات مختلفة تشمل كلاً من: إدارة المشاريع، والخرسانة، والجيوتقنية، والهندسة المعمارية، والطاقة الشمسية، وإدارة المرافق والتحديث والواجهات، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والهندسة الكهربائية والميكانيكية والوحدات الخارجية والوحدات، والتكنولوجيا، والتصميم العمراني.

وقال الدكتور علي الجاسم، رئيس مجلس الإمارات للأبنية الخضراء: «بينما نجتمع في قمة Big 5 Global Leaders هذا العام أتذكر أن التزامنا المشترك بالاستدامة يجب أن يتطور بشكل ملموس ابتداء من التعهدات ومروراً بالإجراءات، كما يجب على الحكومة والقطاع الخاص والعام العمل معاً لرسم خريطة الطريق اللازمة لزيادة النمو بسرعة واعتماد كفاءة الطاقة والرفاهية في بيئتنا المبنية، حيث سنستكشف الأفكار ونناقش طرق دفع مستقبل مستدام لهذه الصناعة من خلال الحوارات والنقاشات في القمة، بحضور نخبة من أبرز قادة الفكر الآخرين في الصناعة».

وأردف: «نجلب من خلال معرض الخمسة الكبار خبرات متنوعة ونعزز ثقافة القيادة الفكرية، ونعيد تعريف صناعة البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بالابتكارات الجديدة وأفضل الممارسات، حيث يشجع الاستماع لوجهات النظر العالمية في مؤتمرات القمة قادة الفكر على التفكير خارج سياقاتهم المحلية والتكيف مع الاتجاهات العالمية».

وسيحتفل معرض الخمسة الكبار لهذا العام بالدورة الثالثة من جوائزBig 5 Global Impact، والتي تكرم الابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا والإنجازات الرقمية في صناعة البناء والتشييد، من خلال 19 فئة، حيث سيخضع 100 متأهل للتصفيات النهائية،تزامناً مع الإعلان عن القوائم المختصرة لمنافسة شديدة للفوز بإحدى هذه الجوائز.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز