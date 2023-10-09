مطار دبي يحتفظ بالصدارة عالمياً في السعة المقعدية المجدولة

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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احتفظ مطار دبي الدولي بمرتبة الصدارة عالمياً، باحتسابه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة في العالم في شهر أكتوبر الجاري، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وتجاوز مجمل عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، 4.9 ملايين مقعد الشهر الجاري مقابل 4.7 ملايين مقعد مجدول في سبتمبر الماضي وبنمو 4.5%، في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية مع استقطاب شركات طيران جديدة وتوسع طيران الامارات وفلاي دبي.

وبحسب التقرير الشهري للمؤسسة حل مطار "لندن هيثرو" في المركز الثاني مسجلاً أكثر من 4.1 ملايين مقعد أقل بنسبة 19% من إجمالي عدد المقاعد في دبي الدولي الذي يحتل المركز الأول، في حين حل مطار أمستردام الهولندي في المركز الثالث بنحو 3.48 ملايين مقعد مجدول، يليه مطار "باريس شارل ديغول" الفرنسي الذي حل في المركز الرابع بـ3.3 ملايين مقعد مجدول.

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