«شعاع» تعتزم طرح حقوق أسهم جديدة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة شعاع كابيتال، المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، والمدرجة في سوق دبي المالي، عن عزمها زيادة رأس المال المصدر، من خلال إصدار حقوق الأولوية عقب موافقة مجلس الإدارة.

وسيتم إصدار حقوق الأولوية مباشرة، بعد تخفيض رأس المال، وعرض المبادلة لحاملي السندات المستحقة في أكتوبر 2023، وذلك شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من مساهمي الشركة والجهات التنظيمية ذات الصلة.

وتعتزم الشركة الاستفادة من تعزيز رأس المال لإعادة ترسيخ مكانتها من أجل تحقيق النمو، في إطار الأهداف الرئيسة التالية:

- تحسين واستدامة مقاييس الربحية، بما يتناسب مع مكانة الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية

- تقليص مخاطر الأعمال بشكل كبير، من خلال تخفيض الديون، واستعادة قوة الميزانية العمومية بمعدلات دين مناسبة ومستدامة

- تعزيز أداء الشركة بما يسمح لها بتوزيع أرباح مستقبلية على المساهمين من دون أن تكون مثقلة بتكاليف التمويل المرتفعة ومتطلبات خدمة الدين

- تمكين المساهمين الحاليين والمستثمرين الجدد من المشاركة في مسيرة نمو شعاع، مع زيادة نسبة التداول الحر لأسهم شعاع وبالتالي زيادة السيولة

وتهدف شعاع إلى استكمال عملية تعزيز رأس المال بحلول نهاية هذا العام، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والمساهمين. وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة خلال اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين الذي سيتم عقده في الوقت المناسب.

وقال فؤاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»: «لقد تلقينا آراءً إيجابية من مساهمينا الحاليين الكرام، ويسعدنا أن نوّفر للمساهمين الجديرين جميعاً فرصاً مواتية للمشاركة في مسيرة نمونا المستمرة. كما نؤكد في شعاع التزامنا الكامل بإدارة هذه العملية بشكل دقيق، والتعاون الوثيق مع الأطراف المعنيين المختلفين لضمان نجاح عملية زيادة رأس المال. إن إصدار حقوق الأولوية هو خطوة واحدة في سلسلة من الإجراءات التي ستقوم شعاع بتنفيذها في المستقبل ضمن استراتيجية جديدة لتحقيق النمو لشعاع».

يذكر أن «شعاع» اختارت شركة «هوليهان لوكي» لتقديم الاستشارات فيما يتعلق بتنظيم وتحديد حجم وتسعير عملية إعادة هيكلة رأس المال، وتم اختيار شركة «بيكر بوتس» لتكون مستشاراً قانونياً.

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