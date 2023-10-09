«ميشن X» الفائقة تعرض في دبي للمرة الأولى عالمياً بمهرجان «رموز بورشه»، الأكبر في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعود مهرجان «رموز بورشه»، أكبر مهرجان للسيارات في الشرق الأوسط، للعام الثالث في الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر مع فتح باب التسجيل للجمهور للحصول على تذاكرهم المجانية عبر الموقع الإلكتروني www.iconsofporsche.com.

دبي. احتفالاً بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس بورشه، وتحت شعار «حلم بالألوان الكاملة»، ينطلق مهرجان «رموز بورشه» للعام الثالث على التوالي، ويتضمن عرض سيارة جديدة للمرة الأولى على مستوى العالم، مع أكبر عدد من سيارات بورشه الكلاسيكية، وعرض لسيارة ميشن X التجريبية الفائقة.

وينظم مهرجان «رموز بورشه» بمنطقة «ذي سلاب» في حي دبي للتصميم على خلفية أفق مدينة دبي الرائع. واستقبلت النسخة السابقة في العام الماضي أكثر من 15,000 زائر. وسيعمل المهرجان على تعزيز فعالياته بشكل أكبر، ليس فقط لعشاق سيارات بورشه، ولكن لجميع عشاق السيارات وعائلاتهم أيضاً.

وقال الدكتور مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا: «يؤكد مهرجان رموز بورشه على عشق منطقة الشرق الأوسط لسيارات بورشه، وقد أصبح مهرجاناً عالمياً مرموقاً كما رأينا العام الماضي مع حضور الدكتور فولفغانغ بورشه والدكتور أوليفر بلومه، رئيس المجلس التنفيذي لشركة بورشه إيه جي، إضافة إلى أساطير عالم السباق مارك ويبر وتيمو بيرنهارد، والفائز بسباق لومان ست مرات جاكي إيكس».

طرازات جديدة

وأضاف: «سنحاول هذا العام تقديم نسخة أفضل من خلال الكشف عن العديد من طرازات بورشه الجديدة التي لم تُعرض في المنطقة من قبل، بما في ذلك العرض العالمي لسيارة باناميرا الجديدة، إضافة إلى العديد من المشاهير وسائقي السباقات وتقديم العروض الترفيهية العائلية تحت شعار»حلم بالألوان الكاملة«احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس بورشه».

يذكر أن فيري بورشه عندما لم يتمكن من العثور على سيارة أحلامه، قرر أن يصنع واحدة لنفسه، وفي 8 يونيو 1948، أطلق سيارة 356 «رقم 1» رودستر، التي كانت إيذاناً بميلاد «بورشه».

وبعد مرور ثلاثة أرباع قرن على تأسيس الشركة، سيحتفل مهرجان رموز بورشه بهذا الإنجاز باستخدام الألوان التي تعكس خيارتها الجريئة التزام الشركة بالابتكار على مدار العقود. وتتضمن الألوان المختارة الأصفر سبيد وروبي ستون والبرتقالي لافا والأزرق نبتون.

أحدث الابتكارات

وترسي سيارة ميشن X التجريبية معايير جديدة للسيارات الفائقة، بفضل أحدث الابتكارات في عالم السيارات، وتتمثل رؤية الشركة لها في أنها يجب أن تكون أسرع سيارة مخصصة للطرق العادية على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه، فيما تبلغ نسبة قوة السيارة إلى وزنها حصان متري واحد لكل كيلوغرام تقريباً، وأن تحقق السيارة قيماً للقوة الضاغطة لأسفل أكبر بكثير من سيارة 911 GT3 RS الحالية.

وسيستضيف معرض رموز بورشه هذا العام أكبر عرض لسيارات بورشه الكلاسيكية في المنطقة، إضافة إلى العديد من الأعمال الفنية لبعض الفنانين المشهورين، والعروض الموسيقية الحية للموسيقيين المحليين، وكذلك الكثير من المشاهير، ومتاجر الأغذية والمشروبات الشهيرة، كما سيقام جناح خاص يقدم منتجات أسلوب الحياة من بورشه لجميع أفراد العائلة.

وتم الكشف عن أول سيارة 911 للجمهور في عام 1963، وتحتفل بورشه بالذكرى الستين لإطلاقها هذا العام. وبفضل تصميمها الأنيق وتجهيزاتها الديناميكية الفائقة، تظل واحدة من أكثر السيارات الرياضية شهرةً. كما يوافق هذا العام الذكرى المئوية لسباق التحمل «لومان 24 ساعة»، وسيشاهد زوار المهرجان العديد من السيارات التي شاركت في سباق لومان مثل 917 KH 'Renntaxi' وسيارة RS سبايدر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز