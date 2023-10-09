بيع أرض في «جزر دبي» اليوم بـ 600 مليون درهم

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم صفقة بيع أرض في جزر دبي «نخلة ديرة سابقاً» بقيمة 600 مليون درهم، وتبلغ مساحة الأرض 2.59 مليون قدم مربع.

وتجاوزت قيمة المبيعات العقارية المسجلة منذ صباح اليوم حتى الآن حاجز المليار درهم مع تسجيل 113 صفقة بيع.

وكانت شركة «نخيل» قد أطلقت العام الماضي رؤية جديدة لمشروع جزر دبي المعروف سابقاً باسم «نخلة ديرة»، حيث يتألف المشروع من خمس جزر بمساحة إجمالية تبلغ 17 كيلومتراً مربعاً.

وانسجاماً مع خطة دبي الحضرية 2040، سيسهم مشروع «جزر دبي»- المعروف سابقاً باسم "جزر ديرة" - بترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية مفضلة للمقيمين والزوار والمستثمرين.

وستتفرد كل جزيرة ضمن المشروع بمرافق سكنية وترفيهية ومراكز ثقافية، ونوادٍ شاطئية، وستحتضن الجزر أكثر من 80 منتجعاً وفندقاً، تشمل منتجعات فاخرة ووجهات صحيّة وفنادق بوتيك، وأخرى عائلية وصديقة للبيئة، ويعزز مشروع "جزر دبي" من المساحات الشاطئية والمناطق المخصصة للحدائق العامة في الإمارة لاحتوائه على أكثر من 20 كيلومتراً من الشواطئ ستدام حائز على اعتماد علامة العلم الأزرق "Blue Flag"، ونحو 2 كيلومتر مربع من الحدائق والمساحات المفتوحة وملاعب الجولف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز