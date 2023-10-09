المزروعي: «التعاون» تتوسع بالطاقة المتجددة

المصدر: (الرياض - د ب أ)

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أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة، أمس، أن دول التعاون الخليجي تقوم بالمزيد من الجهود في مجال الاستثمار، وتنفق أموالاً أكبر في توسعة منظومة الطاقة المتجددة مقارنة بأي دولة أخرى. ودعا في فعاليات أسبوع المناخ في الرياض، لإيجاد حلول مبتكرة لتسريع وتيرة العمل المناخي مشيراً إلى أن للدول المنتجة للنفط دوراً رئيساً في الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وطالب معالي وزير الطاقة بضرورة تعزيز الربط بين دول العالم في نقل الطاقة مشيراً إلى أننا محظوظون في الخليج لأننا استثمرنا في الشبكة التي تربط بيننا. وأوضح معاليه أن المبالغة في الاحتياجات الكهربائية بسبب غياب الربط بين الدول تؤذي البيئة، لأنك بحاجة إلى المزيد من الموارد، واستخلاص هذه الموارد سيؤذي البيئة، وبهذا؛ فإن إنتاج هذه المواد من دون توفير ربط بين هذه الدول سيكون أمراً يسبب تلفاً للبيئة». وأضاف أن دول التعاون تقوم بالمزيد من الجهود في الاستثمار، وشركات مثل (أكوا باور) و(مصدر) تقدم أمثلة متميزة في هذا الشأن.

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