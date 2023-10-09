«فيتش» ترفع توقعات النمو بالدولة في 2024 إلى 4.3 %

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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رفعت «فيتش سوليوشنز»، توقعاتها لنمو اقتصاد الإمارات العام المقبل إلى 4.3 %، وفقاً لأحدث تقرير أصدرته المؤسسة عن توقعاتها لكلٍ من اقتصاد الإمارات وأبوظبي في العامين الجاري والمقبل مقارنة بـ4 % وفقاً للتحديث قبل الأخير، الصادر في مايو الماضي.

وأفادت المؤسسة العالمية للدراسات الاقتصادية في تقرير بأنها رفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي للإمارات لعام 2024 من 4 إلى 4.3 %، بناءً على رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي لأبوظبي عام 2024 من 3 إلى 4%، وكذلك رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي غير النفطي للإمارة العام المقبل من 3 إلى 4.5%، باحتساب أن أبوظبي تستأثر بنحو 55 % من اقتصاد الإمارات.

وذكر التقرير أن أبوظبي نجحت في تحقيق تقدم في خططها الرامية للتنوع الاقتصادي وبناءً عليه، فمن المتوقع أن تواصل القطاعات الاقتصادية غير النفطية بالإمارة نموها في الفترة المتبقية من 2023 وعلى مدار العام المقبل موضحاً أن أبرز هذه القطاعات وأعلاها في ما يتعلق بتوقعات النمو تشمل الإنشاءات، والخدمات المالية، والتأمين. وأشارت «فيتش سوليوشنز» إلى سوق أبوظبي العالمي، الذي يتوقع أن يواصل قيادة وتحفيز التوسع القوي الذي يشهده القطاع المالي بالإمارة وخاصةً بعد الأداء اللافت في النصف الأول والذي شهد نجاحه في إضافة 25 شركة لإدارة الأصول.

وفي ما يخص الاقتصاد النفطي بأبوظبي، توقعت«فيتش سوليوشنز» أن يشهد انتعاشاً تدريجياً 2024 على خلفية الانتهاء المُقرر للقيود المفروضة من جانب تحالف «أوبك+» على حصص الإنتاج اليومي للنفط.

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