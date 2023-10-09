الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني ينطلق اليوم 

المصدر: أبوظبي – وام

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تنطلق، اليوم، في أبوظبي، فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني، الذي ينظمه مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، بمشاركة 100 خبير ومتحدث من 70 دولة، من بينها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة، إضافة إلى 10 منظمات دولية.

ويناقش الأسبوع، الذي تستمر فعالياته حتى 12 أكتوبر الجاري أفضل الاستراتيجيات والتجارب الدولية في مجال صناعة الأمن السيبراني، ويعد الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني 2023، الذي ينعقد تحت عنوان «المنظور العام للتطور السريع للتهديدات السيبرانية» أكبر فعالية سيبرانية على مستوى الدول العربية والإسلامية.

ويشهد الحدث إجراء تمارين محاكاة هجمات سيبرانية بأكثر من 5 سيناريوهات واقعية، ولأول مرة سيتم عرض مجسم بنية تحتية افتراضية للدولة.

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