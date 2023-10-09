توقيع عدد من الاتفاقيات باجتماع اللجنة المشتركة بين الإمارات وفيتنام في هانوي

المصدر: هانوي - وام

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استضافت وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية اللجنة المشتركة الخامسة بين الإمارات وفيتنام في هانوي، وترأس الاجتماع من جانب الإمارات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، بينما ترأس الاجتماع من جانب فيتنام نغوين هونغ دين، وزير الصناعة والتجارة بجمهورية فيتنام الاشتراكية، وقد تم التوقيع على محضر الاجتماع، وعدد من الاتفاقيات المتفق عليها بين الجانبين الإماراتي والفيتنامي.

وشارك عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى من الجانبين في الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة، حيث شملت المحادثات الثنائية مجموعة من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، أهمها التجارة والاستثمار والتكنولوجيا الرقمية والزراعة والطاقة والنقل والتعليم العالي والثقافة والسياحة والعمل، وشهدت اجتماعات اللجنة، التي عقدت حضور بدر عبدالله المطروشي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية.

وأشاد معالي الدكتور ثاني الزيودي بالعلاقات الوطيدة بين الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية، مشيراً إلى أن أعمال اللجنة المشتركة في دورتها الخامسة تأتي استكمالاً للجهود الثنائية واللقاءات المتواصلة، لتعزيز التعاون والشراكات في العديد من القطاعات الحيوية.

وخلال الزيارة، التقى الدكتور ثاني الزيودي، تران لو كوانغ نائب رئيس وزراء فيتنام، وعدد من شركات القطاع الخاص، حيث جرت مناقشة تعزيز العلاقات التجارية، والقطاعات الواعدة لتحقيق مزيد من النمو، خصوصاً أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول عربياً لفيتنام بتجارة بينية غير نفطية، بلغت 8 مليارات دولار في 2022.

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