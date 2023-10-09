مهرة درويش.. إماراتية تطوع الذهب والألماس بأشكال فنية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفضت مصممة المجوهرات الإماراتية مهرة درويش، من مجوهرات «أزل»، أن تكون مجرد هاوية تتخذ من تصميم المجوهرات عملاً ثانوياً تمنحه ما يتبقى لديها من أوقات الفراغ، بل أرادت أن تكرس معظم وقتها وعملها وأفكارها، لتصل إلى درجة الاحتراف، حتى يكون لاسمها صدى واسع في عالم المجوهرات، هي وشقيقتها شمسة، التي تجيد كذلك عملية التصميم، فدخلت عالم التصميم من وقت مبكر، ومنذ عامين عرضت تصاميمها للزبائن، فتصمم لكل امرأة عصرية ما يروق لها من تصميمات متنوعة، وجذبت تصميماتها من الذهب والألماس واللؤلؤ زوار معرض «الساعات والمجوهرات»، الذي أقيم في إكسبو الشارقة.

وأبدعت مهرة، وتفننت في تصميم الذهب والألماس وتطويعهما بأشكال فنية تبهر الزائرين، حتى غدت عنواناً للشابات الإماراتيات اللائي طورن من مهاراتهن وإبداعاتهن الحرفية والتسويقية، متحديات الصعاب، التي واجهتهن من خلال إبداعهن في صناعة وصياغة المجوهرات والأحجار الكريمة، وذلك بعد أن مزجن الموهبة وصقلنها بالدراسة، فتمكنت مهرة من ابتكار تصاميم جديدة في عالم المجوهرات مستوحاة من المجوهرات الملكية القديمة باستخدام الأحجار الكريمة.

قدرات

تقول مهرة درويش: «إن تلك المشاركة تعد الأولى لها في جناح المصممين الإماراتيين، وذلك من خلال المنصة، التي صممتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مبينة أنها درست مساق الفنون الجميلة، وتخرجت في جامعة كامبريدج البريطانية بدبي في العام 2021، ما كان له الأثر الكبير في تنمية قدراتها ومهاراتها، ومن ثم إجادة عملية التصميم، لتشكل لوحات فنية مذهبة ومميزة، لافتة إلى أنها تخصصت في تصميم المجوهرات الملكية، وتلك القديمة باستخدام الأحجار الكريمة، مبينة أن كل تصاميمها التي تستخدم فيها الأحجار الطبيعية يدوية، ولا تتكرر مرتين».

وبينت أنها أضحت تصمم لأسرتها الممتدة، ثم توسعت تجارياً فيه، كما أنها تحلم بأن تتوسع في عملية تصميم المجوهرات إلى أن تصل إلى العالمية، وتفتتح العديد من المنصات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز