الإمارات تشارك باجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين في مراكش

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، مشاركتها في اجتماعات مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في مراكش بالمملكة المغربية، من اليوم لغاية 15 أكتوبر الحالي.

ويترأس معالي محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية وفد الإمارات في الاجتماعات والذي يضم: يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في مصرف الإمارات الإمارات المركزي، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب معالي الوزير، وعزة علي الجسمي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، وعدد من المختصين من وزارة المالية والمصرف.

ويشارك وفد الإمارات في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تضم الجلسة العامة للجنة التنمية، والتي يترأسها معالي محمد بن هادي الحسيني، واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الرابع تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين، والاجتماعات السنوية العامة، والجلسة العامة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، واجتماع وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية العرب مع رئيس البنك الدولي، واجتماع مديرة صندوق النقد الدولي مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.

وسيعقد وفد الدولة جملة من الاجتماعات مع مسؤولي المؤسسات والمنظمات الدولية، كما تستضيف الإمارات حفل استقبال البنوك الإماراتية.

وأشاد بقدرة المملكة المغربية على التعافي السريع من المصاب الجلل، الذي أصابها، والتزامها باستضافة هذا الحدث، الذي يقام للمرة الأولى منذ نحو 50 عاماً في القارة الأفريقية، التي ترتبط الإمارات مع دولها بعلاقات وثيقة، وتعمل على تعزيز الجهود لمواجهة مختلف التحديات، في مقدمتها الصحة والتغير المناخي والأمن الغذائي.

وأكد أن العالم بحاجة اليوم لتوحيد الجهود ورص الصفوف وتضافر القوى، من أجل إرساء حلول فعالة وشاملة لجميع الاحتياجات التنموية بشكل مستدام يوفر احتياجات الأجيال القادمة، وهو ما تعمل عليه الوزارة، من خلال تحضير برنامج عمل واستضافة وزراء المالية من دول العالم لحضور يوم التمويل الذي سيعقد في دبي 4 ديسمبر، خلال مؤتمر الأطراف COP28.

ويترأس الحسيني أيضاً دول المجموعة العربية في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية على هامش الحدث، ويشارك باجتماعات مراكش مندوبون عن 189 دولة في صندوق النقد والبنك الدوليين.

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