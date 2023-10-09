مجموعة «سيام للإسمنت» تنشئ بدبي المركز الرئيسي للتوريد والنقل في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مجموعة سيام للإسمنت عن تفاصيل خطتها الاستراتيجية للتوسع في منطقة جنوب آسيا، والشرق الأوسط وأفريقيا، وأعلنت الشركة عن إنشاء مركز دبي لسلاسل التوريد، الذي سيكون المركز الرئيسي لها في التوريد والنقل في هذه المنطقة، وتهدف الشركة المتخصصة في حلول سلاسل التوريد في رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى توسيع وجودها العالمي، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات المصممة لتعزيز الازدهار في المجتمعات المحلية، وتقديم فرص للأعمال الإقليمية في شبكة سلاسل التوريد العالمية.

وتأسست الشركة عام 1913 بموجب المرسوم الملكي للملك راما السادس ملك تايلاند، وسيام للإسمنت مجموعة تايلندية تتمتع بأكثر من 100 عام من الخبرة في مجال البناء، وتضم أكثر من 400 شركة، وهي تحقق إيرادات ثابتة بحدود 15.85 مليار دولار، وتتضمن استثماراتها مشاريع مشتركة مع رواد صناعة عالميين مثل كوبوتا وياماتو كوجيو وتويوتا موتور وشركة داو للكيماويات. وحصلت المجموعة على أعلى تقييم في مؤشر داو جونز للاستدامة في سبتمبر 2023، بفضل التزام الشركة بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأربع (تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، والحفاظ على البيئة، والحد من اللامساواة وتعزيز التعاون، وذلك مع الحفاظ على النزاهة والشفافية)، وبذلك تصبح أول منظمة من جمعية دول جنوب شرق آسيا تنضم إلى مؤشر داو جونز للاستدامة منذ عام 2004.

وقال أبهيجيت داتا، رئيس الأعمال الدولية والمدير التنفيذي لمجموعة سيام للأسمنت الدولية: «نهدف إلى تقديم حلول شاملة لسلاسل التوريد لشركائنا وخلق قيمة ومرونة، وبصفتها شركة تابعة لمجموعة سيام للإسمنت، تتخصص شركة سيام للإسمنت الدولية في تقديم حلول شاملة لسلاسل التوريد في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل قطاع الطاقة وتوريد المعدات الصناعية وقطاع البناء والإنشاء وقطاع المنزل والمعيشة وصناعة الورق والتغليف»، وتعتبر مجموعة سيام للإسمنت الدولية واحدة من أهم 5 شركات عالمية في مجال توزيع السلع الجافة بالجملة، بفضل وجودها العالمي في 50 دولة.

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