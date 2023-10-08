«مؤسسة الموانئ والجمارك» تستعرض مبادراتها التقنية في «جيتكس جلوبال»

المصدر: دبي – البيان

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تشارك مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في معرض جيتكس جلوبال، خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث ستعرض المؤسسة ضمن منصتها المشاركة في المعرض أحدث مشاريعها وحلولها الرقمية التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل مبادرة «أتمتة عمليات التدقيق اللاحق باستخدام الذكاء الاصطناعي»، و«مشروع بحر دبي».

وقال خليل صقر بن غريب، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي رئيس فريق معرض جيتكس: «تشارك مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة سنوياً في معرض جيتكس لاستعراض أحدث التقنيات في الخدمات الجمركية، والموانئ، والمناطق الحرة واللوجستيات، ونحرص خلال فعاليات المعرض المتنوعة على تبادل أفضل التجارب والممارسات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي انسجاماً مع استراتيجيتنا في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأضاف: «نتطلع للقاء مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين، ومزودي الحلول، والمستثمرين، وقطاعات الأعمال، من مختلف أرجاء العالم، إضافة إلى الهيئات الدبلوماسية الأجنبية، حيث يمثل جيتكس منصة مثالية لتبادل الرؤى حول دور التحولات التكنولوجية في تسهيل ممارسة الأعمال، كما يمثل المعرض فرصة مهمة لاستعراض الخدمات الذكية وأنظمة تسهيل الإجراءات التي تقدمها مؤسسة الموانئ والجمارك للزوار وأصحاب الشركات والمشاريع التجارية والقطاعات المرتبطة بها محلياً وعالمياً».

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