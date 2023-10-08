«الاتحاد لائتمان الصادرات» تستعرض في أديبك 2023 حلول حماية الائتمان التجاري لتعزيز نمو القطاع الصناعي

المصدر: أبوظبي – البيان

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اختتمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة الإمارات، مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023) الذي أقيم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث استضافت أدنوك هذه الفعالية باعتبارها أكبر تجمع عالمي لقطاع الطاقة، في أبوظبي خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر، تحت شعار «خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً».

وسلطت الاتحاد لائتمان الصادرات خلال حضورها في هذا الحدث الضوء على التزامها بتحقيق التطورات المستدامة في قطاع تأمين الصادرات، ودورها الرئيس في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار في مجال الطاقة والتحول الصناعي ضمن حشد من الزوار ضم أكثر من 160 ألف مشارك من 164 بلداً.

وبحضور أكثر من 15000 مندوب وما يزيد على 1600 متحدث رفيع المستوى، شكل جناح «الاتحاد لائتمان الصادرات» نقطة جذب محورية لأبرز قادة الصناعة والشركاء الاستراتيجيين، حيث عرضت الشركة الحلول المالية التجارية وحلول حماية الائتمان التجاري المبتكرة لتعزيز نمو القطاع الصناعي، والذي يعكس التزامها في حماية الشركات الإماراتية من مخاطر الائتمان عبر عدد من المبادرات المستشرفة للمستقبل.

تعزيز جهود

وتعزيزاً لجهودها في معرض «أديبك 2023»، دخلت «الاتحاد لائتمان الصادرات» في شراكتين محوريتين، حيث قامت الشركة بتجديد مذكرة التفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، والتي وقعتها رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مع عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل الوزارة، حيث تهدف مذكرة التفاهم لتقديم ضمانات وتسهيلات مبتكرة تعزز الاستدامة والتنافسية الصناعية والجاذبية الاستثمارية، وتعزز جهود برنامج «القيمة الوطنية المضافة» وتأمين استثمارات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وتلتزم الاتحاد لائتمان الصادرات، ضمن التعاون مع الوزارة بتقديم حوافز وعوامل تمكين بقيمة 1.4 مليار درهم خلال العام الجاري 2023، بما في ذلك التأمين الأخضر والاستثمارات الآمنة للشركات في دولة الإمارات.

وفي خطوة محورية أخرى لتشجيع تنمية قطاعات التصدير والشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي، وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، وعبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حيث وقعت المذكرة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وأحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وتهدف الشراكة إلى دعم القطاعات غير النفطية في الإمارة من خلال تقديم حلول تأمين ائتمان الصادرات للشركات المحلية المصدرة في إمارة أبوظبي.

مشاركة

وفي إطار المناقشات التي دارت خلال الحدث، شاركت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ضمن اجتماعات المائدة المستديرة المخصصة للرؤساء التنفيذيين، والتي نظمتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث اجتمع ممثلون عن الجهات الحكومية والشركات الرائدة في قطاعي الطاقة والصناعة من دولة الإمارات وألمانيا، لمناقشة فرص الاستثمار المستقبلية، وآفاق التعاون لدفع عجلة تحول نظام الطاقة. وضمن الفعاليات المختلفة التي شاركت فيها الشركة، انضمت رجاء المزروعي إلى جلسة نقاشية استراتيجية بعنوان «تمويل قطاعات المستقبل: دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز التقدم الاقتصادي»، حيث أوضحت أهمية مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها في توجيه التقدم الاقتصادي في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «يعد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023)، منصة مثالية لتبادل المعارف وتعزيز أطر التعاون مع شركائنا المحليين والدوليين لمناقشة التحديات والفرص المتاحة للصناعة والتجارة المستدامة ودعم سياسة التنويع الاقتصادي للدولة. وتسلط الاتحاد لائتمان الصادرات من خلال مشاركتها الضوء على عدد من الحلول المبتكرة لائتمان الصادرات والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز مكانته على المستويين الإقليمي والعالمي».

تجدر الإشارة إلى أن «الاتحاد لائتمان الصادرات» أسهمت في دعم نمو التجارة غير النفطية لدولة الإمارات لعام 2022 التي حققت نمواً قياسياً تخطى 2.2 تريليون درهم في نهاية العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات التجارية غير النفطية المؤمن عليها من قبل الشركة 14.4 مليار درهم، وذلك من خلال تقديم تسهيلات تأمينية بقيمة 8.1 مليارات درهم، استفاد منها 16 قطاعاً مختلفاً في 106 دول.

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